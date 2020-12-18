В Беларуси начинаются продажи Honor 10X Lite за 649 рублей. Плюсы и минусы новинки

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 18 декабря, в Беларуси стартовали официальные продажи нового смартфона от Honor — 10X Lite. Аппарат оценили в 649 рублей. Я провел с гаджетом некоторое время и делюсь впечатлениями о его плюсах и минусах. Небольшой спойлер: гаджет неплохой, но отсутствие Google-сервисов опять все портит.





Стандартная «внешность»

Honor 10X Lite вряд ли удивит необычным дизайном. В целом, если закрыть надпись Honor на глянцевой задней крышке, визуально отличить устройство от множества «одноклассников» из этой ценовой категории не выйдет. Проблема ли это? Наверное, нет. Ведь и особые затруднения с эргономикой у девайса отсутствуют.

Несмотря на достаточно крупные габариты — чего стоит дисплей диагональю в 6,67 дюйма — девайсом можно управлять одной рукой. Но для проформы: гаджет на самом деле немаленький. В карман джинсов помещается, но с трудом.





Зато с клавишами управления все в порядке: кнопка питания со встроенным сканером отпечатков ложится под большой палец правой руки. Сканер работает шустро — активация смартфона происходит практически моментально. Возможно, что роль здесь играет быстрая анимация разблокировки.

Что еще важно знать: смартфон позволяет установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти. Причем популярного формата microSD, а не менее распространенного nanoSD, как в более дорогих устройствах бренда. Встроенного хранилища — целых 128 ГБ, это приятно.





Вариантов цвета у гаджета несколько: черный, зеленый и фиолетовый. Все смотрятся неплохо. А еще не отказались от 3,5-мм разъема для наушников и NFC-передатчика. Последний нужен для работы технологии бесконтактных платежей через приложение «Кошелек».

Но есть и минусы. Самый очевидный — отсутствие поддержки работы в Wi-Fi-сетях на частоте 5 ГГц. На мой взгляд, для смартфона конца 2020 года это — достаточно сильное упущение. Стереодинамиков также нет. А тот, что есть, — одинарный — мягко говоря, не удивляет. Он звучит громко, но на этом все. Даже ролики на YouTube, который приходится открывать через браузер, смотреть не очень комфортно.





Большой и яркий экран

Дисплей Honor 10X Lite мне понравился: он большой (6,67 дюйма, Full HD+), достаточно яркий (до 426 нит) и четкий (394 ppi). Матрица — добротная IPS. Цветовую температуру при желании можно отрегулировать под себя в настройках. Хотя я этим не заморачивался. И «из коробки» все хорошо.





Какие есть минусы: рамки вокруг панели могли бы быть потоньше. Нет, серьезной проблему не назовешь — фронтальная сторона смартфона выглядит вполне «безграничной» — но снизу «подбородок» немного шире, чем рамки по бокам или сверху. А еще под наклоном цвета становятся чуть блеклее, но не критично.

В целом про экран устройства больше ничего особо и не скажешь. Производитель не нанес защитную пленку на панель, светодиодов для индикации о входящих уведомлениях также нет. А еще хотелось бы видеть хотя бы 90 Гц, а не стандартные 60 Гц. Но опять же: для смартфона за 649 рублей от любого производителя увеличенная частота обновления — пока роскошь.





Было бы хорошо установить вместо IPS-панели более технически продвинутый AMOLED-дисплей? Да. Но и у IPS-матриц есть свои плюсы. Первый и самый главный — натуральность цвета, без видимых перекосов в чрезмерно насыщенные тона. В дорогих флагманских аппаратах с OLED-дисплеями с подобным эффектом научились сражаться, но смартфоны среднего класса этим еще иногда грешат.

В настройках есть несколько режимов, которые могут заинтересовать. Скажем, «умное разрешение», автоматически снижающее его при низком заряде аккумулятора аппарата. Но еще раз: большинство потенциальных покупателей о наличии того же «умного разрешения» могут и не узнать: дисплей неплохо откалиброван «из коробки», особой надобности в дополнительной настройке нет.





К «железу» есть вопросы

«Начинка» Honor 10X Lite, на мой взгляд, это один из самых главных недостатков аппарата. Смартфон базируется на уже устаревшем SoC Kirin 710A, построенном на 14-нм техпроцессе. Этому процессору несколько лет. Скажу больше: у Huawei (соответственно, и Honor) есть процессор Kirin 710 (без приставки А), который изготавливался по 12-нм технологии на линиях тайваньской TSMC. А наш Kirin 710A (14-нм) производится силами китайской SMIC, которая просто не способна на нечто лучшее.

Причина — в сложностях, возникших у компаний из-за санкций со стороны США. Договариваться с заводами по поводу производства своих собственных чипов производителям все сложнее. Предположу, что основная причина недавней продажи Honor и ее полноценный уход от Huawei — как раз во множестве ограничений из-за наложенных санкций со стороны Штатов. А как независимому от Huawei бренду развиваться компании станет проще.

В теории это открывает возможность использования чипов от сторонних производителей (в том числе Qualcomm) и даже полноценного Android с Google-сервисами. Но это пока в будущем.





Что по факту: за аналогичные деньги в сравнении с конкурирующими аппаратами от Samsung или той же Xiaomi потенциальный покупатель Honor 10X Lite получает набор из уже слегка устаревающих комплектующих. А у конкурентов с более «свежими» SoC при этом есть Google-сервисы (об этом ниже).

Оперативной памяти в девайсе — 4 ГБ. В целом этого вполне хватает для комфортной повседневной работы. Условно, страницы в браузере не перегружаются, если сразу открыть Telegram и еще несколько программ, они не будут мешать друг другу. В общем, о работе с интерфейсом сказать нечто резко негативное, как и положительное, не выходит.

С играми ситуация аналогичная. Во-первых, их тяжелее скачать — Google-сервисов-то нет — а во-вторых, с комфортом получается поиграть только на минимальных настройках графики. Во всяком случае в WOT Blitz со стартовыми параметрами графики удается достичь заветных 60 fps, при более высоких — 25−35 fps.



Скриншот видео из YouTube

Но есть нюанс: у нас на обзоре побывал смартфон с тестовой версией прошивки — установить на него бенчмарки не получилось. Впрочем, в открытых источниках указывается: Honor 10X Lite с процессором Kirin 710A в AnTuTu (в зависимости от версии бенчмарка) набирает от 130 до 170 тысяч баллов. В целом это немного меньше, чем хотелось бы, хотя и полагаться только на бенчмарки не стоит.

Время работы от одного заряда — два дня

Если производительность — самая спорная черта в смартфоне, то, на мой взгляд, время автономной работы — самая выдающаяся. Аппарат оснащается батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой 22,5-ваттной проводной зарядки (нужный адаптер питания есть в комплекте поставки). От 0 до 100% девайс заряжается около одного часа и пятидесяти минут. Если брать в расчет емкость батареи, результат хороший.

Но, что важнее, Honor 10X Lite вполне можно не подключать к розетке полтора-два или даже два с половиной дня при нормальном использовании. Во всяком случае, после того как мы восполнили заряд аккумулятора нашего устройства до максимума и начали его тестирование, смартфон не разрядился полностью даже к вечеру следующего дня.

Это подтверждает и независимый тест известного ресурса GSMArena , в котором аппарат набрал 114 часов. Для сравнения: результат Xiaomi Redmi Note 9 — 125 часов, Samsung Galaxy A51 — 86 часов, Realme 7 — 126 часов.

Google-сервисов — нет

Практически каждый обзор смартфона от Honor в последнее время сводится к одной мысли: Google-сервисы — во всяком случае на данном этапе — недоступны. Это означает, что магазина Play Маркет в устройстве нет.

Но стоит признать: собственный AppGallery не стоит на месте, там достаточно много программ, которые мы используем в повседневной жизни — начиная от приложений белорусских банков и операторов связи и заканчивая программами от крупных онлайн-гипермаркетов вроде 21vek.by и даже доставками еды.

То есть «голым» потенциальный покупатель Honor 10X Lite не останется — базовый набор самого необходимого у смартфона в активе.

Но лично у меня проблема в другом: я — активный пользователь именно приложений и сервисов от Google. Проще говоря, представить работу без Google-документов, оплаченной подписки YouTube Premium и постоянной синхронизации своего профиля между всеми устройствами в браузере Chrome как минимум проблематично.

А «мигрировать» на альтернативы от самой Honor или сторонних разработчиков с учетом того, что за некоторые сервисы Google я исправно плачу каждый месяц (тот же YouTube Premium), становится еще сложнее. Но вполне допускаю, что у других пользователей такой проблемы нет или что она выражена не в таком масштабе.

Условно: если вам все равно, какой браузер используется в смартфоне по умолчанию — главное чтобы сайты открывались и скроллинг по ним не доставлял неудобств — и отсутствие пакета офисных приложений Google не смущает, можно задуматься о покупке Honor 10X Lite.

Тем более что на смартфоне предустановленна утилита Petal Search. Это своеобразный агрегатор, через который удобно скачивать программы из других, неофициальных магазинов вроде APKPure. С его помощью получится, например, загрузить Instagram, Facebook и другие «запретные» программы, которые в других смартфонах присутствуют в Play Маркет. Но и тут есть загвоздка: гарантировать на 100%, что копии этих программ (Instagram, Facebook и прочие) полностью безвредны, никто не возьмется. При возникновении каких-либо проблем — например с вашими личными данными — вся ответственность ляжет на самого пользователя.

Конкурентоспособная камера





Основная камера Honor 10X Lite состоит из четырех модулей: 48 Мп (f/1.8), 8 Мп («ширик», f/2.4), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина). Как это водится у большинства аппаратов среднего класса, модули на 2 Мп — практически бесполезны, и установлены «для галочки».

Интересно, что вести съемку видео можно в 4K/30 fps, и даже переключаться с одного модуля камеры на другой прямо во время записи ролика, не прерывая процесс.

Фотографии при этом по умолчанию делаются в разрешении 12 Мп путем объединения четырех соседних пикселей в один. Технология уже хорошо себя зарекомендовала — рекомендую снимать именно в таком режиме, не балуясь выставлением режима с 48 Мп.

Ниже — несколько фотографий с Honor 10X Lite, сделанных на полностью автоматических настройках с включенным искусственным интеллектом (AI) в дневное и вечернее время:

























В целом качество снимков можно охарактеризовать так: вполне конкурентоспособные. «Ночные» фото, правда, иногда слишком шумные — видимо, автоматика задирает уровень ISO. А еще детали в тенях превращаются в «кашу». Но опять же — почти уверен, что большинству пользователей фотографии со смартфона понравятся.

Резюме

Honor 10X Lite официально продается в Беларуси за 649 рублей, при покупке до 10 января следующего года в подарок даже дают фирменный фитнес-браслет.





Какие у смартфона плюсы: во-первых, отличное время автономной работы. Девайс при обычном повседневном использовании вполне можно не подзаряжать по полтора-два дня. Если задаться целью, «выжать» из устройства получится и больше. Во-вторых, объем постоянной памяти 128 ГБ в стартовой версии. IPS-экран также вполне неплохой — он большой и достаточно яркий. В активе NFC-модуль для бесконтактных платежей.

Какие у смартфона минусы: глянцевый корпус из пластика — смартфон достаточно скользкий. «Начинка», скажем прямо, подкачала — она уже морально устаревает, запаса по мощности нет. Мультимедийный динамик совсем простенький, ожидать от него чего-то стоящего не получается. И, наверное, самое обидное — в смартфоне конца 2020 года нет поддержки работы Wi-Fi на частоте в 5 ГГц.

Отсутствие Google-сервисов оставлю за скобками — лично для меня это достаточно большая проблема. Я вплотную завязан на них, а миграция на альтернативные программы — процесс непростой. Но допускаю, что для кого-то подобные ограничения останутся практически незаметны. Весь «базовый набор» необходимых для нормальной жизни программ вроде банковских приложений, мессенджеров и других сервисов есть и в фирменном App Gallery.

Какие у Honor 10X Lite альтернативы: самый очевидный вариант — какой-нибудь из смартфонов от Xiaomi. Например, Redmi Note 9 — в версии с 4/128 ГБ памяти и NFC-модулем он стоит 599 рублей. Можно поискать и прошлогодний Redmi Note 8 Pro — он стоит немного дороже, но все еще конкурентоспособен. У обоих этих девайсов проблем с сервисами от Google нет.

За предоставленный на тест смартфон благодарим белорусский офис Honor. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов: