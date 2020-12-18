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Защита Знака подала новое ходатайство о прекращении уголовного преследования

18.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защита члена президиума Координационного совета Максима Знака подала новое ходатайство о прекращении уголовного преследования.




"Сегодня нами подано очередное ходатайство о прекращении уголовного преследования, мы привели исчерпывающие аргументы о невиновности", - сообщил в своём телеграм-канале Дмитрий Лаевский, один из адвокатов Знака в четверг.

Он добавил, что 17 декабря - 100-й день нахождения Знака в заключении.

Аналогичное ходатайство адвокаты Знака подавали в начале ноября в СК. Тогда они поясняли, что "снова последовательно обосновали, что Максимом Знаком не совершалось действий, которые бы могли образовывать состав преступления - не было призывов, не было направленности против национальной безопасности".

18 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Беларуси возбудили уголовное дело по ст. 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Колесникова и Знак в настоящее время содержатся под стражей в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 361 УК. Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.
 
 
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Защита члена президиума Координационного совета Максима Знака подала новое ходатайство о прекращении уголовного преследования.
 
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