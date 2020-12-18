МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

цитирует Еврорадио. В соглашении говорится, что стороны подписали этот документ, "придавая важное значение развитию международного сотрудничества в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина",Еврорадио.





Взаимодействовать предполагается по 10 направлениям: от охраны общественного порядка и борьбы с терроризмом до развития спортивных и культурных связей и оказание содействия в санаторно-курортном лечении военнослужащих и членов их семей. Среди других возможных направлений сотрудничества: охрана важных государственных объектов и спецгрузов; контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов и отдельно — охрана имущества физических и юрлиц; обеспечение силовой поддержки по противодействию преступности.





В документе также прописан механизм обращения за помощью. Он должен быть оформлен письменно, но "в безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако не позднее чем через 3 суток они должны быть подтверждены в письменной форме". В запросе должны быть указаны, среди прочего, суть дела, и какую помощь ждут от второй стороны.





При этом в помощи может быть отказано, "если запрашиваемая Сторона полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства либо противоречит законодательству или международным обязательствам ее государства".





В документе также указано, что он вступает в силу с момента подписания.



