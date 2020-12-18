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Лучший футболист планеты 2020 - Роберт Левандовский
Источник материала: Партизан
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски — лучший футболист планеты 2020 года по
Роберт Левандовски / twitter.com/FCBayernEN
Церемония прошла 17 декабря в онлайн-формате. Левандовски 32 года. В прошлом сезоне он забил во всех турнирах 55 голов.
Напомним, на звание лучшего игрока года также претендовали Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса" - они уже получали такую награду.
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Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски — лучший футболист планеты 2020 года по версии FIFA.
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