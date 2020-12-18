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Лучший футболист планеты 2020 - Роберт Левандовский

18.12.2020 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски — лучший футболист планеты 2020 года по версии FIFA.


Роберт Левандовски / twitter.com/FCBayernEN

Церемония прошла 17 декабря в онлайн-формате. Левандовски 32 года. В прошлом сезоне он забил во всех турнирах 55 голов.

Напомним, на звание лучшего игрока года также претендовали Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса" - они уже получали такую награду.
 
 
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Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски — лучший футболист планеты 2020 года по версии FIFA.
 
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