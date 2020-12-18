|
Сколько «чистой» энергии получает Беларусь
18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Беларусь входит в число мировых аутсайдеров по доле конечной энергии, получаемой из возобновляемых источников.
Согласно данным Глобального отчета о состоянии возобновляемой энергетики (Renewables 2020 Global Status Report), опубликованного специализированным глобальным сообществом REN21, по состоянию на 2018 год этот показатель для нашей страны составлял 6,8%.
Это – один из самых низких уровней в Европе. Из государств Старого света, которые приведены в исследовании REN21, ниже показатели только у Армении (6,4%) и Украины (1,9%).
В других соседних с Беларусью странах (данные по России не предоставлены) доля конечной энергии, добываемой из возобновляемых источников (солнца, ветра, рек и т.д.), гораздо выше. В Латвии она была 40,3%, Литве – 24,4%, Польше – 11,3%.
Самый высокий в мире уровень конечной энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Исландии – 77%.
Продолжение обзора читайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь входит в число мировых аутсайдеров по доле конечной энергии, получаемой из возобновляемых источников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)