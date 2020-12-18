Сколько «чистой» энергии получает Беларусь

Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь входит в число мировых аутсайдеров по доле конечной энергии, получаемой из возобновляемых источников.

Согласно данным Глобального отчета о состоянии возобновляемой энергетики (Renewables 2020 Global Status Report), опубликованного специализированным глобальным сообществом REN21, по состоянию на 2018 год этот показатель для нашей страны составлял 6,8%.

Это – один из самых низких уровней в Европе. Из государств Старого света, которые приведены в исследовании REN21, ниже показатели только у Армении (6,4%) и Украины (1,9%).

В других соседних с Беларусью странах (данные по России не предоставлены) доля конечной энергии, добываемой из возобновляемых источников (солнца, ветра, рек и т.д.), гораздо выше. В Латвии она была 40,3%, Литве – 24,4%, Польше – 11,3%.

Самый высокий в мире уровень конечной энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в Исландии – 77%.

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