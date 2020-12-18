Комитет ООН по правам ребенка: Мы обеспокоены тем, что в Беларуси могут отправить в тюрьму детей, впервые совершивших правонарушение

Источник материала: Салiдарнасць

В Комитете считают, что правительству надо принять срочные меры по защите прав детей с ограниченными возможностями и в осуществлении правосудия в отношении детей.





— Если комитет отправляет такие же рекомендации, это означает, что существует высокий уровень озабоченности в этой области прав, — отметила заместитель председателя Комитета ООН по правам ребенка Велина Тодорова на онлайн-конференции «Эффективная защита прав детей уязвимых групп: от понимания к оценке».

Рекомендации Комитета по правам ребенка ООН были направлены по итогам диалога с правительством Беларуси в январе этого года.

Чем обеспокоен Комитет по правам ребенка:

использованием жесткого карательного подхода в отношении детей;

отсутствием положений, позволяющих в обязательном порядке привлекать адвокатов, законных опекунов, преподавателей, психологов и соответствующие органы власти к участию в административных и уголовных разбирательствах в отношении детей, совершивших правонарушения;

снижением с 16 до 14 лет возраста уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, что позволяет помещать под стражу детей раннего подросткового возраста.

Велина Тодорова подчеркнула: дети являются жертвами распространения наркотиков, поэтому Комитет рекомендует активизировать усилия для предупреждения и сокращения распространения зависимости психотропными веществами.

Также Комитет выразил беспокойство:

ростом числе обвинительных приговоров в отношении девочек;

высокими показателями содержания под стражей, в том числе длительного содержания под стражей, особенно за преступления, связанные с наркотиками, при которых 11-летние дети помещаются в закрытые учреждения и в некоторых случаях в течение досудебного периода содержатся под стражей вместе со взрослыми;

возможностью осуждения к тюремному заключению на длительные сроки (вплоть до 20 лет) впервые совершивших правонарушение детей, особенно за преступления, связанные с наркотиками.

— Комитет напоминает, что государству следует создать комплексную систему правосудия в отношении детей — со специализированными судами, процедурами и подготовленными судьями, адвокатами и сотрудниками правоохранительных органов.

Власти Беларуси призвали обеспечить предоставление независимой и качественной юридической и иной помощи детям, обвиняемым или признанным виновными в нарушении уголовного права.

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В числе рекомендаций:

усилить профилактику преступности и рецидивов среди детей, уделяя особое внимание девочкам,

поощрять применение среди детей, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, внесудебных мер, таких, как замена уголовной ответственности другим видом воздействия,

использовать меры наказания, не связанные с лишением свободы.

— Комитет также рекомендует обеспечить, чтобы лишение свободы применялось лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого срока, и чтобы применение этой меры регулярно пересматривалось на предмет ее отмены, — напомнила Велина Тодорова. — В случаях, когда лишение свободы неизбежно, необходимо обеспечить раздельное содержание детей и взрослых и соответствие условий содержания под стражей международным стандартам, в том числе в отношении доступа к медицинскому обслуживанию, образованию и запрета принудительного труда.