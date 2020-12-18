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В телеге сегодня. «Если бы извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия»

18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Один из самых популярных политических Telegram-каналов России – о том, почему не освещает пресс-конференции президента.

В телеге сегодня. «Если бы извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия»

Карикатура Сергея Елкина

– Прошла очередная ежегодная пресс-конференция Путина. Вот, в принципе, и всё, что можно про неё сказать, – пишет ЪЪ. – Наши постоянные читатели знают, что мы никогда не смотрим и не комментируем все эти пресс-конференции и прямые линии с Путиным.

Причина, по которой мы этого не делаем, понятна – на этих мероприятиях никогда не говорится ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на нашу с вами жизнь. Царь просто хочет, чтобы народ не забывал как он выглядит и делает вид, что его интересуют проблемы населения России.

Да, есть одна вещь, которая заставила бы нас пожалеть, что мы не смотрели пресс-конференцию в прямом эфире – если бы он извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия.

Но мы же прекрасно понимаем...

 
 
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Один из самых популярных политических Telegram-каналов России – о том, почему не освещает пресс-конференции президента.
 
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