В телеге сегодня. «Если бы извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия»

Источник материала: Салiдарнасць

Один из самых популярных политических Telegram-каналов России – о том, почему не освещает пресс-конференции президента.





Карикатура Сергея Елкина

– Прошла очередная ежегодная пресс-конференция Путина . Вот, в принципе, и всё, что можно про неё сказать, – пишет ЪЪ . – Наши постоянные читатели знают, что мы никогда не смотрим и не комментируем все эти пресс-конференции и прямые линии с Путиным.

Причина, по которой мы этого не делаем, понятна – на этих мероприятиях никогда не говорится ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на нашу с вами жизнь. Царь просто хочет, чтобы народ не забывал как он выглядит и делает вид, что его интересуют проблемы населения России.

Да, есть одна вещь, которая заставила бы нас пожалеть, что мы не смотрели пресс-конференцию в прямом эфире – если бы он извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия.

Но мы же прекрасно понимаем...