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В телеге сегодня. «Если бы извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия»
18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Один из самых популярных политических Telegram-каналов России – о том, почему не освещает пресс-конференции президента.
Карикатура Сергея Елкина
– Прошла очередная
Причина, по которой мы этого не делаем, понятна – на этих мероприятиях никогда не говорится ничего, что могло бы хоть как-то повлиять на нашу с вами жизнь. Царь просто хочет, чтобы народ не забывал как он выглядит и делает вид, что его интересуют проблемы населения России.
Да, есть одна вещь, которая заставила бы нас пожалеть, что мы не смотрели пресс-конференцию в прямом эфире – если бы он извинился перед народом за всё и сказал, что складывает свои полномочия.
Но мы же прекрасно понимаем...
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Один из самых популярных политических Telegram-каналов России – о том, почему не освещает пресс-конференции президента.
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