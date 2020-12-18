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Толще на 10 кг: Ивлеева показала архивный снимок в смелом наряде

18.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский блогер и жена музыканта Элджея - Настя Ивлеева любит эпатировать публику: недавно звезда показала архивный кадр из фотоальбома и шокировала подписчиков своего Telegram-канала.

Фигура и внешность Ивлеевой стали предметом зависти многих девушек: после ее появления в шоу "Орел и решка" поклонницы старались копировать стиль и макияж звезды, а после ее свадьбы с Элджеем начали наводить фигуру "как у Ивлеевой". Спортивная форма блондинки - особый пунктик в ее жизни: Ивлеева не всегда была худышкой и часто срывалась на вредную еду, что отражалось на ее фигуре. Это звезда продемонстрировала в своих соцсетях.

В сети обсуждают новую запись Ивлеевой в Telegram-канале: звезда интернета вспомнила времена, когда она работала танцовщицей гоу-гоу и поделилась архивным кадром из клуба.

На откровенном снимке ведущая позировала в коротком мини, подвязках и коротком топике, подчеркивающем былые, пышные формы. "Тогда я была толще на 10 кг", - написала звезда под постом.

Кажется, что за такое преображение Ивлеевой можно присудить медаль, ведь теперь фигура и стиль блондинки не вызывают нареканий у общественности. А вот звезды, которые могут похвастаться результатами похудения в 2020 году - певица Адель, актриса Ребел Уилсон и актер Бен Аффлек.

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию звезды "Орла и решки" в Instagram - поклонники не могут поверить своим глазам.
 
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