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Никакой конспирологии: Фурсов рассказал, что такое "глубинное государство"
18.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Транснациональные корпорации, закрытые наднациональные группы и так называемые "глубинные государства" начали активно формироваться в послевоенный период, и связано это было с началом "холодной войны" и появлением нового социального слоя ― корпоратократии, рассуждает авторитетный историк, генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.
© Sputnik / Александр Натрускин
"В одном из своих докладов Самюэль Хантингтон убедительно показал, что к середине 70-х годов произошла переориентация спецслужб крупнейших западных стран на транснациональные корпорации. Этим новым структурам нужна была своя автономная финансово-экономическая база, и она появилась в виде контроля над наркотрафиком, торговлей драгметаллами, золотом, оружием, то есть криминализация мировой экономики стала источником формирования структур "глубинной власти", а также стартом глобализации", ― считает ученый.
Комментарий историка, социолога Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Как формируется "глубинное государство" и кто действительно влияет на мировую политику и экономику, объясняет известный российский историк Андрей Фурсов.
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