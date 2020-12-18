ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Никакой конспирологии: Фурсов рассказал, что такое "глубинное государство"

18.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Никакой конспирологии: Фурсов рассказал, что такое "глубинное государство"

Транснациональные корпорации, закрытые наднациональные группы и так называемые "глубинные государства" начали активно формироваться в послевоенный период, и связано это было с началом "холодной войны" и появлением нового социального слоя ― корпоратократии, рассуждает авторитетный историк, генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов. 

© Sputnik / Александр Натрускин
Бышок пояснил, чего белорусы на самом деле ждут от Лукашенко

"В одном из своих докладов Самюэль Хантингтон убедительно показал, что к середине 70-х годов произошла переориентация спецслужб крупнейших западных стран на транснациональные корпорации. Этим новым структурам нужна была своя автономная финансово-экономическая база, и она появилась в виде контроля над наркотрафиком, торговлей драгметаллами, золотом, оружием, то есть криминализация мировой экономики стала источником формирования структур "глубинной власти", а также стартом глобализации", ― считает ученый.

Комментарий историка, социолога Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как формируется "глубинное государство" и кто действительно влияет на мировую политику и экономику, объясняет известный российский историк Андрей Фурсов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«БЧБ-невеста» уехала из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика