Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Никакой конспирологии: Фурсов рассказал, что такое "глубинное государство"

Транснациональные корпорации, закрытые наднациональные группы и так называемые "глубинные государства" начали активно формироваться в послевоенный период, и связано это было с началом "холодной войны" и появлением нового социального слоя ― корпоратократии, рассуждает авторитетный историк, генеральный директор российского Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

"В одном из своих докладов Самюэль Хантингтон убедительно показал, что к середине 70-х годов произошла переориентация спецслужб крупнейших западных стран на транснациональные корпорации. Этим новым структурам нужна была своя автономная финансово-экономическая база, и она появилась в виде контроля над наркотрафиком, торговлей драгметаллами, золотом, оружием, то есть криминализация мировой экономики стала источником формирования структур "глубинной власти", а также стартом глобализации", ― считает ученый.

Комментарий историка, социолога Андрея Фурсова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

Фурсов: не нужно отдавать нашу "европейскость" Западу

Западу "С одними супостатами справились ": Фурсов о Дне народного единства в России

": Фурсов о Дне народного единства в России Фурсов: Иван Грозный ― самый оболганный русский царь

русский царь Фурсов: куда исчезло золото СССР