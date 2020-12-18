Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила согласием на предложение руки и сердца от своего возлюбленного - британского бизнесмена Александра Гилкса: это радостью блондинка поделилась в своем Instagram.

Свою успешную карьеру 33-летняя спортсменка и победительница "Большого шлема", Уимблдона и US Open завершила зимой 2020-го. Шарапова осталась жить в США и открыла компанию по производству кондитерских изделий. Также она попала в список Forbes как одна из наибогатейших женщин с годовым доходом в 200 миллионов долларов.

Шарапова опубликовала новую запись в своем Instagram: в канун Рождества, теннисистка решила поделиться радостью с подписчиками и сообщила, что выходит замуж за своего бойфренда-британца - Александра Гилкса.

"Я сказала да, как только встретила его. Это был наш секрет, не так ли?" - подписала Мария серию снимков с новоиспеченным женихом. Также она добавила эмоджи кольца и бокала.

Что же известно о избраннике знаменитой блондинки? 41-летний Гилкс является соучредителей венчурного фонда, а также интернет-аукционов. Он входит в состав правления Академии искусств Нью-Йорка и с юности дружит с мужем Меган Маркл - принцем Гарри.

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