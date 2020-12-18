Уходит со свистом: узнали, как в пандемию пациентам доставляют кислород

Источник материала: Sputnik Беларусь

Поражая легкие, COVID-19 очень часто вызывает кислородную недостаточность, когда без дополнительной респираторной поддержки пациенту не обойтись. И все больше вопросов – как справляются наши системы в условиях многократной нагрузки: хватит ли кислорода, как работают кислородные точки?

Корреспонденты Sputnik разбирались, какой путь проделывает кислород, прежде чем попасть в палату к пациенту.

8-тонная бочка

Единственное в стране предприятие по производству кислорода – "Крион". Именно оттуда по всей стране каждый день выезжают машины, чтобы уровень медицинского газа в каждой больнице страны всегда оставался на максимуме.

Контролем и обслуживанием почти всей системы лечебного газоснабжения в стране занимается предприятие "Медтехноцентр". Подача кислорода не прекращается ни на минуту, специалисты дежурят на каждом объекте круглосуточно.

© Sputnik Обычная газобаллонная станция для учреждений поменьше (не более 100 коек) – это синие баллоны кислорода, такие установлены в основном в регионах

В больницы кислород подается тремя способами. Есть обычная газобаллонная станция для учреждений поменьше (не более 100 коек) – это синие баллоны кислорода, такие установлены в основном в регионах. Они же есть и во всех больницах на случай ЧП, если вдруг из строя выйдет основное оборудование. Есть кислородные концентраторы, которые разделяют воздух на компоненты – кислород, азот, аргон, ксенон и другие. А есть криогенные газификаторы, содержащие от 1 до 8 тонн жидкого кислорода. На заправку одного из них мы и отправились.

© Sputnik В последнее время две 8-тонные емкости заправляют примерно раз в два дня

На территории 5-й городской клинической больницы за ограждением стоят две огромных цистерны с надписью "Опасно. Медицинский кислород". Именно отсюда он поступает в реанимации, операционные и в обычные палаты к пациентам, которым требуется респираторная поддержка.

В последнее время две 8-тонные емкости заправляют примерно раз в два дня: опустела одна – на дозаправку, работает другая.

Кислород уходит со свистом

Толстый слой инея, клубы холодного пара и громкий свист – такую картину раз в несколько дней могут наблюдать пациенты. Работники "Медтехноцентра", которые днем и ночью следят за исправностью этих огромных кислородных бочек, успокаивают: перед заправкой всегда надо уравнять давление в газификаторе и подъехавшей заправлять его цистерне. Поэтому специалисты сбрасывают остатки кислорода. Отсюда и такой свист, что не спасают и беруши.

© Sputnik Перед заправкой всегда надо уравнять давление в газификаторе и подъехавшей заправлять его цистерне

Если давление не выравнять, газ потечет в обратном направлении – в бак заправочной машины.

"Мы делаем это медленно, потихоньку открывая вентиль, – иначе пациентам и жителям окрестных домов от такого шума мало не покажется. Это очень неприятно, свистит как самолет", – рассказывает машинист воздушно-распределительных устройств Владимир Кирейчук.

К газификатору подъезжает с виду обычный грузовик, а внутри – огромная бочка, вентили и датчики, покрывшиеся инеем шланги. Длинный металлический рукав подсоединяют к газификатору, контрольная проверка – и пуск.

© Sputnik Машинист воздушно-распределительных устройств Владимир Кирейчук

Через секунду на металлическом шланге появляется заиндевелая дорожка: температура при такой подаче кислорода –183°С. Дозаправка одного газификатора длится около 50 минут.

"Всем отойти! Температура такая, что подошва обуви примерзнет сразу же, а всего лишь капля на кожу – серьезное обморожение. Красивый, прозрачный, холодный – завораживающее зрелище этот жидкий кислород", – восхищается Кирейчук.

Плюсы жидкого кислорода

В таком жидком виде под большим давлением и при низких температурах кислород хранится в криогенном газификаторе примерно через 3-4 дня.

Прежде чем попасть к пациенту, он преобразуется в газообразное состояние. По трубопроводам под землей, где понижается давление и поднимается температура, он поступает к кислородным точкам в палаты, а потом через увлажнитель – к пациентам.

© Sputnik Прежде чем попасть к пациенту, кислород пройдет через сложную систему и преобразуется в газообразное состояние

С момента, когда в стране начали активно готовиться к первой волне пандемии, работники "Медтехноцентра" вдобавок к уже существующим смонтировали более 4 тысяч точек подачи кислорода по стране.

"Конечно, нагрузка увеличилась, но при этом все работает в штатном режиме. Мощности у производителя кислорода загружены на 60%. Так что резерв еще есть, если понадобится, нарастим", – констатирует директор предприятия Олег Швед.

"Те же газификаторы могут увеличивать свои мощности подачи кислорода в 2-4 раза. Наши специалисты и до появления COVID всегда круглосуточно дежурили и обслуживали системы подачи, поэтому все штатно и спокойно," – рассказывает он.

Кислородные бочки зарекомендовали себя в условиях пандемии лучше всего: большие емкости, можно оперативно увеличить подачу. Да и в вопросах логистики куда удобней. Только представьте, что тонна этого жидкого кислорода – это около 80 баллонов газообразного, по 90 килограммов каждый. Поэтому такие большие кислородные точки в разы практичней.