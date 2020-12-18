МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Новый уровень международного сотрудничества оформили белорусская милиция и российские войска национальной гвардии. Документ о взаимодействии опубликован на национальном правовом портале Беларуси.

Согласно указанным направлениям деятельности, сотрудничеством предусмотрена совместная охрана общественного порядка, важных государственных объектов и специальных грузов. А также обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса. Оказание силовой поддержки по противодействию преступности, борьбе с терроризмом и экстремизмом, контроля за оборотом оружия.

Взаимодействие будет оформляться на основании запроса. Предусмотрен и отказ, если одна из сторон полагает, что выполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или существенным интересам государства, либо противоречит законодательству или международным обязательствам.

Сотрудничество предполагает совместную подготовку кадров, обмена опытом и проведение совместных учений (тренировок). Развивать взаимодействия и выучку помогут научно-исследовательская деятельность сторон и развитие информационных технологий.

В тоже время соглашение накладывает ограничения и на использование конфиденциальной информации и документов. А также передачу подобных сведений третьим лицам. Реализация соглашений не должна противоречить договоренностям об обеспечении защиты государственным секретам Беларуси и России.

Со стороны Беларуси координация деятельности возложена на Управление международного сотрудничества МВД и командующего внутренними войсками. России – Главное организационное управление Федеральной службы войск Нацгвардии.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

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