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МЧС сообщило о четырех погибших в разных пожарах

18.12.2020 09:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Менее чем за сутки в Беларуси в результате пожаров погибли четыре человека. Спасатели 17 декабря в 18:18 получили сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Лебедянка. При пожаре погиб 46-летний хозяин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Также погибла женщина во время пожара в частном доме в Бобруйске, причина инцидента устанавливается.

Пожар произошел в Лепеле: в 19:40 в центр оперативного управления МЧС города поступило сообщение о пожаре дома по улице 1-й Сенной. В ходе тушения пожара работниками МЧС под сгоревшей кроватью обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1959 года рождения.

Также в МЧС 17 декабря в 23:21 поступило сообщение о загорании имущества в жилой комнате в доме 27 по улице Герасименко в Минске. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Как передает БЕЛТА, работники МЧС обнаружили хозяина квартиры в бессознательном состоянии, после осмотра бригадой медиков констатирована его смерть. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

 
Теги: Минск
 
 
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Менее чем за сутки в Беларуси в результате пожаров погибли четыре человека. Спасатели 17 декабря в 18:18 получили сообщение о возгорании частного жилого дома в...
 
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