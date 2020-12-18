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МЧС сообщило о четырех погибших в разных пожарах
Источник материала: Onliner
Менее чем за сутки в Беларуси в результате пожаров погибли четыре человека. Спасатели 17 декабря в 18:18 получили сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Лебедянка. При пожаре погиб 46-летний хозяин,
Пожар
Также в МЧС 17 декабря в 23:21 поступило сообщение о загорании имущества в жилой комнате в доме 27 по улице Герасименко в Минске. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Как
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Менее чем за сутки в Беларуси в результате пожаров погибли четыре человека. Спасатели 17 декабря в 18:18 получили сообщение о возгорании частного жилого дома в...
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