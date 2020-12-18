МЧС сообщило о четырех погибших в разных пожарах

Источник материала: Onliner

Менее чем за сутки в Беларуси в результате пожаров погибли четыре человека. Спасатели 17 декабря в 18:18 получили сообщение о возгорании частного жилого дома в деревне Лебедянка. При пожаре погиб 46-летний хозяин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Также погибла женщина во время пожара в частном доме в Бобруйске, причина инцидента устанавливается.

Пожар произошел в Лепеле: в 19:40 в центр оперативного управления МЧС города поступило сообщение о пожаре дома по улице 1-й Сенной. В ходе тушения пожара работниками МЧС под сгоревшей кроватью обнаружен обгоревший труп хозяина дома 1959 года рождения.

Также в МЧС 17 декабря в 23:21 поступило сообщение о загорании имущества в жилой комнате в доме 27 по улице Герасименко в Минске. В результате пожара повреждено имущество, закопчена квартира. Как передает БЕЛТА, работники МЧС обнаружили хозяина квартиры в бессознательном состоянии, после осмотра бригадой медиков констатирована его смерть. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.