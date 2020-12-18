Обзор «бюджетного флагмана» Honor 10X Lite

Источник материала: Onliner Для Honor линейка смартфонов X всегда была особенной, и многие небеспочвенно называли такие телефоны «бюджетными флагманами». Так было с Honor 8X, который мог похвастаться отменными качествами за небольшие деньги. «Много за недорого» — такой девиз можно было бы присвоить всей серии X. Сегодня у нас на блиц-обзоре новинка Honor 10X Lite.

Со временем благодаря постоянно разрастающемуся портфолио и путанице с ориентацией на разные рынки серия X зачем-то прибавила к своему названию Lite. При этом Honor 10X существует, но только в Китае. Впрочем, все это неважно, потому что ключевые характеристики все равно остались при смартфоне. Далее кратко расскажем о впечатлениях от Honor 10X Lite.





Коротко о главном

Внешность у смартфона не сильно примечательная: это большой увесистый брусок. С дизайнерскими заигрываниями (помним интересную полосу в Honor 8X и разные текстуры) решено покончить.

Корпус пластиковый, пачкается легко (по крайней мере в зеленом и сером исполнениях). Глянцевый черный, скорее всего, тоже восприимчив к отпечаткам.





В боковую кнопку включения встроен сканер отпечатков. Телефон разблокируется от прикосновения к датчику — и делает это мгновенно. Также есть функция распознавания лица — она срабатывает чуть медленнее, но тоже довольно точна, причем даже в полной темноте.

Огромные нашлепки с камерами, похоже, стали окончательным и бесповоротным трендом. Симпатичнее от этого телефоны точно не стали. У Honor 10X Lite тоже выступает площадка с блоком камер, но не сильно: сказывается и так немаленькая толщина самого корпуса (больше 9 миллиметров).





Хвала смартфонным богам, у Honor наконец-то закончились древние разъемы microUSB, и компания перевела свои телефоны средней ценовой категории на USB Type-C!





Есть слот сразу для двух «симок» и карты памяти.

Телефон реально крупный и тяжелый — все из-за огромного дисплея и емкой батареи.

По сравнению с предшественником в виде Honor 9X Lite экран новинки вырос с 6,5 до почти 6,7 дюйма. Получился смартфон с одним из самых больших на рынке дисплеев! Матрица — IPS с высоким разрешением 1080×2400 пикселей. Автоматическая настройка яркости работает корректно и плавно. В целом экран оставляет только положительные впечатления.





Так же, как и батарея. Она здесь емкостью 5000 мА·ч. В режиме обычного повседневного использования одного заряда хватает на двое суток с небольшим запасом.

Поддерживается быстрая зарядка на 22,5 Вт. Соответствующий адаптер поставляется в комплекте. За полчаса аккумулятор заряжается на 40—45%, а на полную зарядку понадобится около полутора часов.

Процессор — Kirin 710A, и это печально. Он базируется на старой модели двухлетней давности и даже еще немного упрощен по сравнению с Kirin 710. Понятно, что санкции и все такое, но устаревший чип в не самом дешевом смартфоне — так себе дельце.





Инженерный образец, который был у нас на обзоре, не позволяет устанавливать бенчмарки. Но мы и без этого знаем, что в том же AnTuTu процессор Kirin 710A набирает около 150 тыс. очков. Это бюджетный по нынешним временам показатель. Сил процессора хватает на быструю и плавную отрисовку интерфейса, а также на нетребовательные игры. Современным проектам с продвинутой графикой будет очень тяжело.

Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной — 128 ГБ. С оперативкой все стандартно, а вот емкость накопителя радует. Часто в смартфонах средней ценовой категории устанавливают 64 ГБ памяти.

Недоумение вызывает поддержка только Wi-Fi 2,4 ГГц, хотя у предшественника в лице Honor 9X Lite была и поддержка 5 ГГц. Зато версия Bluetooth подросла до 5.1, да и чип NFC остался.









Камер много, им уделено много места и внимания, будто в каком-нибудь флагманском смартфоне. На самом деле половина из этих камер присутствуют сугубо номинально. Так, один 2-мегапиксельный объектив отвечает за измерение глубины резкости и размытие фона при съемке портретов, второй — за макрофото, которые в куда более хорошем качестве можно получить от основного сенсора.

Как раз основной 48-мегапиксельный датчик очень хорош для этого ценового сегмента. Вытягивает неплохие кадры в ночном режиме, безупречен днем и подходит для макросъемки гораздо лучше отдельного датчика.



Ночной режим



Обычная съемка









Есть еще 8-мегапиксельный «ширик» для творческих личностей. Но его лучше использовать строго днем, потому что в сумерках и темноте снимки выходят чересчур «мыльными».



Днем «ширик» еще ничего

Но ночью бесполезен

Основной конкурент Honor 10X Lite — Xiaomi Redmi Note 9S. В Каталоге Onliner оба девайса стоят примерно одинаково, да и характеристики у них максимально похожие. Оба аппарата обладают схожими дисплеями, габаритами, набором камер, автономностью и прочими характеристиками. На стороне Redmi Note 9S — более производительный процессор Snapdragon 720G, поддержка Wi-Fi 5 ГГц, а также беспроблемная работа с сервисами Google. У Honor 10X Lite — вдвое более емкий накопитель (у Redmi Note 9S есть модель с 6/128 ГБ памяти, но она дороже) и чип NFC.

Итог

Honor 10X Lite — вменяемый смартфон среднего ценового диапазона с устаревшим процессором. По сравнению с предшественником у смартфона стал крупнее дисплей, появился более емкий аккумулятор, а также вдвое больше камер (половина из которых, по сути, не нужны). Но и конкуренция у новинки хоть и не массовая, но очень сильная.



