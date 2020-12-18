ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Белорусы готовы нести экономические потери ради свободы»

18.12.2020 09:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода подтверждает, что белорусская тема не сходит с информационной повестки в Чехии.

«Белорусы готовы нести экономические потери ради свободы»

По его словам, вначале общественное движение, развернувшееся в Беларуси, было сюрпризом, пишет «ГА». Предполагалось, что так называемые выборы, пройдут по обычному сценарию. Мало внимания уделялось, например, популярности YouTube-канала Сергея Тихановского и появлению новых кандидатов.

Однако после начала протестов, на Беларусь обратили внимание примерно так же, как обратили внимание в свое время на украинский Майдан. Сейчас Чехия вновь стала одним из центров эмиграции, как и сто лет назад, когда таковой была Чехословакия, куда поехали эмигранты из бывшей Российской империи.

Касаясь третьего пакета санкций против режима Лукашенко, Марек Прихода тоже отметил, что, как и в Латвии, в Чехии имела место дискуссия о том, не ударят ли санкции по простым гражданам: «Но сами белорусы нам всем показали, что они готовы нести экономические потери ради свободы. И это был весомый аргумент в пользу введения санкций».

Однако, по мнению чешского политолога, ожидать, что санкции могут мгновенно сломать режим, не стоит. Особенно, если он опирается на силовые структуры. Но, во-первых, это является поддержкой для белорусской оппозиции и протестующих, а во-вторых, это важный политический жест со стороны ЕС.

Читать также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Содиректор пражского академического центра Бориса Немцова по изучению России при Карловом университете Марек Прихода подтверждает, что белорусская тема не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика