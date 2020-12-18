ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске промышленное производство падает пятый месяц подряд

18.12.2020 09:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В январе-ноябре 2020 года промышленное производство в Минске составило 17 млрд 230,2 млн рублей, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из данных главного статистического управления столицы.

В Минске промышленное производство падает пятый месяц подряд
Фото носит иллюстративный характер

Падение наблюдается пятый месяц подряд и шестой месяц с начала года. В январе 2020 года к январю 2019-го падение составило 1,3%. Затем наблюдался рост промпроизводства: в январе-феврале — на 1,8%, январе-марте — на 2,4%, январе-апреле — на 1,1%, январе-мае — на 0,8%, январе-июне — на 0,3%.

В январе-июле вновь начался спад, и составил 0,3%, в январе-августе — 0,7%, январе-сентябре — 1,4%, январе-октябре — на 1,7%.

По итогам 11 месяцев спад промышленного производства произошел в горнодобывающей промышленности на 32,1%, в обрабатывающей — на 1,3%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 13,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 24,6%, резиновых, пластмассовых изделий и прочих неметаллических изделий — на 11,9%, металлургической промышленности — на 4,6%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 11,2%, электрооборудования — на 3,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 9,3%, в водоснабжении, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 0,1%.

Прирост наблюдался в производстве изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности — на 0,3%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 5,6%, химических продуктов — на 5,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 4,4%, транспортных средств и оборудования — на 0,3%, машин и оборудования — на 4,1%, прочих готовых изделий, в ремонте и монтаже машин и оборудования — на 7,9%.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе-ноябре 2020 года промышленное производство в Минске составило 17 млрд 230,2 млн рублей, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«БЧБ-невеста» уехала из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика