В Минске промышленное производство падает пятый месяц подряд

В январе-ноябре 2020 года промышленное производство в Минске составило 17 млрд 230,2 млн рублей, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный прошлогодний период, следует из данных главного статистического управления столицы.



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Падение наблюдается пятый месяц подряд и шестой месяц с начала года. В январе 2020 года к январю 2019-го падение составило 1,3%. Затем наблюдался рост промпроизводства: в январе-феврале — на 1,8%, январе-марте — на 2,4%, январе-апреле — на 1,1%, январе-мае — на 0,8%, январе-июне — на 0,3%.

В январе-июле вновь начался спад, и составил 0,3%, в январе-августе — 0,7%, январе-сентябре — 1,4%, январе-октябре — на 1,7%.

По итогам 11 месяцев спад промышленного производства произошел в горнодобывающей промышленности на 32,1%, в обрабатывающей — на 1,3%, производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — на 13,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 24,6%, резиновых, пластмассовых изделий и прочих неметаллических изделий — на 11,9%, металлургической промышленности — на 4,6%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры — на 11,2%, электрооборудования — на 3,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — на 9,3%, в водоснабжении, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — на 0,1%.

Прирост наблюдался в производстве изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности — на 0,3%, продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 5,6%, химических продуктов — на 5,9%, основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 4,4%, транспортных средств и оборудования — на 0,3%, машин и оборудования — на 4,1%, прочих готовых изделий, в ремонте и монтаже машин и оборудования — на 7,9%.