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Акции протеста минчан набирают силу
Источник материала: Хартия'97
Акции протеста минчан набирают силу
Сразу несколько районов столицы вышли на марши с национальной символикой.
Вечерние акции протеста минчан набирают силу, сообщает телеграм-канал
Сразу несколько районов столицы провели шествия с национальной символикой.
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Сразу несколько районов столицы вышли на марши с национальной символикой.
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