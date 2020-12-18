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Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей

18.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей

  • 18.12.2020, 8:58
  • 1,821
Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей
Фото: tut.by

Минфин признался, сколько рассчитывает собрать за счет нового транспортного налога.

Министерство финансов рассчитывает, что поступления от транспортного налога будут составлять до Br500 млн в год, сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании «палатки», передает БелТА.

«Оценка с учетом потенциального количества плательщиков транспортного налога - порядка Br450-500 млн, когда система заработает в полной мере», - сказал Дмитрий Кийко.

«От госпошлины мы собирали в среднем в год около Br300 млн, из этой суммы 60% - от физических лиц, 40% - от организаций», - отметил Дмитрий Кийко.

Как сообщалось, с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог.

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Минфин признался, сколько рассчитывает собрать за счет нового транспортного налога.
 
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