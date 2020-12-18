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Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей
Источник материала: Хартия'97
Дармоеды во власти решили обобрать белорусских водителей
Минфин признался, сколько рассчитывает собрать за счет нового транспортного налога.
Министерство финансов рассчитывает, что поступления от транспортного налога будут составлять до Br500 млн в год, сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании «палатки», передает
«Оценка с учетом потенциального количества плательщиков транспортного налога - порядка Br450-500 млн, когда система заработает в полной мере», - сказал Дмитрий Кийко.
«От госпошлины мы собирали в среднем в год около Br300 млн, из этой суммы 60% - от физических лиц, 40% - от организаций», - отметил Дмитрий Кийко.
Как сообщалось, с 1 января предлагается отменить госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, вместо нее будет транспортный налог.
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Минфин признался, сколько рассчитывает собрать за счет нового транспортного налога.
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