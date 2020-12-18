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Герои стачки приближают конец режима
Источник материала: Хартия'97
Герои стачки приближают конец режима
Бастуют лучшие работники белорусских предприятий.
Вчера Общенациональная стачка пополнилась еще двумя героями, пишет телеграм-канал
Встречаем:
Шемякин Антон, электрослесарь участка Подъем 4 РУ ОАО «Беларуськалий»;
Сергей Овсяников, оператор БМЗ.
Именно благодаря таким мужественным людям конец режима приближается быстрее!
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Бастуют лучшие работники белорусских предприятий.
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