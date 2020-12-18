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Герои стачки приближают конец режима

18.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Герои стачки приближают конец режима

  • 18.12.2020, 8:40
  • 1,245
Герои стачки приближают конец режима

Бастуют лучшие работники белорусских предприятий.

Вчера Общенациональная стачка пополнилась еще двумя героями, пишет телеграм-канал «Рабкор».

Встречаем:

Шемякин Антон, электрослесарь участка Подъем 4 РУ ОАО «Беларуськалий»;

Сергей Овсяников, оператор БМЗ.

Именно благодаря таким мужественным людям конец режима приближается быстрее!


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Бастуют лучшие работники белорусских предприятий.
 
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