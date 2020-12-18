Источник материала: Хартия'97

Санкции США станут стоп-краном для «Турецкого потока» 18.12.2020, 8:20

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Газ Каспия составит конкуренцию российскому в самом центре Европы.

Отчаянные попытки «Газпрома» возобновить достройку жалких 2,6 км «Северного потока — 2» из менее чем 170 незавершенных весьма примечательны. На самом деле это объясняется подготовкой к 17 декабря, когда Владимир Путин будет проводить ежегодную пресс-конференцию. Очевидно, нужна медиа-картина успеха провальной путинской трубы, чтобы отрапортовать, что американские санкции для России не помеха.

Но под новые американские санкции, уже одобренные Сенатом, подпадает не только «Северный поток — 2», но и «Турецкий поток», хотя его морскую часть уже построили. Однако на суше у россиян не все обстоит благополучно, пишут Михаил Гончар и Игорь Стукаленко из Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» в статье для сайта zn.ua .

Газовая эйфория и реалии 2010-х

В начале 2010-х в Брюсселе и Анкаре царило воодушевление в связи с перспективами реализации новых трубопроводов в рамках мегапроекта ЕС—Южный энергетический коридор. Предполагалось, что прежде всего газ Каспия должен снизить зависимость Европы от российского «голубого топлива» и российско-украинских газовых кризисов. В конце 2014-го Россия инициировала проект «Турецкого потока» взамен «Южного потока», заблокированного усилиями ЕС и США. Но «Турецкий поток» преподносили как проект, якобы повышающий безопасность поставок газа для ЕС на фоне «украинского кризиса». Даже российские эксперты предупреждали, что замена Украины Турцией — плохое решение на фоне неоосманистских амбиций Анкары.

И вот новые реалии конца десятилетия. 30 ноября 2019 года Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган открывают Трансанатолийский газопровод (TANAP), по которому азербайджанский газ поступает в Турцию в дополнение к уже существующим поставкам по Южно-Кавказскому трубопроводу. 8 января 2020 года В.Путин и Р.Эрдоган торжественно открывают «Турецкий поток», по которому российский газ начал поступать в Турцию в обход Украины. В середине ноября 2020-го введен в эксплуатацию Трансадриатический газопровод (TAP) — европейское продолжение TANAP. Газ с Каспия, из азербайджанских месторождений, пошел через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию и Адриатику на юг Европы. На радость «Газпрому», потому что юг Италии — это тупик газового рынка ЕС, поскольку это аграрный регион без перспективы большого потребления газа.

Однако в Кремле не слишком радуются первому году использования первой нитки «Турецкого потока». По итогам девяти месяцев 2020-го, турецкие компании резко нарастили импорт газа, но совсем не из РФ. Прежде всего в виде сжиженного природного газа (LNG) — 37% от общего объема. После введения в эксплуатацию TANAP импорт трубопроводным путем наращивался в первую очередь из Азербайджана и достиг 25% его общего объема. Из Ирана было импортировано 11%, из РФ — 27%.

Хотя доля российского газа на рынке Турции в последние годы составляла обычно 47–53%. При таком падении доли «Газпрома» практически две трети мощностей труб «Голубого потока» и первой нитки «Турецкого потока» — излишние. А еще и вторая нитка «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд кубометров остается недостроенной, несмотря на завершение ее морской части.

Очевидно, что «Газпром» хочет использовать излишек мощностей, чтобы прекратить транзит через Украину и увеличить поставки своего газа на европейский рынок. Но для этого нужно создать и контролировать соответствующую газовую инфраструктуру между побережьем Черного моря и австрийским хабом Баумгартен через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию. И при этом важно обойти Третий энергопакет ЕС, на котором «подорвался» «Южный поток». Это не так просто, но «Газпром» довольно успешно продвинулся в этом, учтя провал «Южного потока» и применив путинский прием маскировки «ихтамнет».

Гибридное наступление «Газпрома»

«Газпром» при взаимодействии с правительствами Болгарии и Сербии, которые, в свою очередь, сотрудничали с Еврокомиссией и секретариатом Европейского Энергетического сообщества, замаскировал прокладку второй нитки «Турецкого потока» по территории Балкан под программу строительства интерконнекторов и расширения существующих мощностей межгосударственных соединений. Фактически российский проект разбит на несколько национальных отрезков, которые, с формальной точки зрения, не являются «Турецким потоком». Болгарский участок от турецко-болгарской границы до болгарско-сербской подают как первый этап создания Балканского газового хаба, одобренного Еврокомиссией. Дальнейшее продолжение «Турецкого потока» представлено как интерконнектор Болгария—Сербия, целью которого является соединить сети двух балканских стран для диверсификации маршрутов для поставок с новых точек входа из Турции и Греции.

Но! Европейские издания подчеркивают, что «Газпром» контролирует ключевые точки соединения газовых сетей на границах Болгарии с Турцией, Грецией, Северной Македонией и Сербией. В частности, 80% газотранспортных мощностей зарезервированы «Газпромэкспортом» и связанными с ним компаниями на границе Болгарии и Сербии в пункте Kirevo/Zajecar. 100% мощности зарезервированы в пунктах Kyustendil/Zhidilovo на границе с Северной Македонией и в пунктах Kulata/Sidirokastro — на границе с Грецией. Более 90% мощностей в пункте Strandzha-ii/Malkoclar, соединяющем «Турецкий поток» с ГТС Болгарии, также зарезервированы «Газпромэкспортом» вместе с зарегистрированной в Швейцарии компанией MET с российско-сербскими корнями.

Россия, чтобы избежать конфликта с Третьим энергопакетом ЕС и возможными американскими санкциями, всячески маскирует свой проект под европейский, начиная с названия его в Болгарии — «Балканский поток». Подрядчиком строительства выступает не какое-то российско-болгарское предприятие, как можно было бы ожидать, а консорциум «Аркад» из Саудовской Аравии, победивший в конкурсе под названием «Расширение газотранспортной инфраструктуры «Булгартрансгаз» до болгарско-сербской границы», что вписывается в соответствующую программу ЕС.

С целью минимизации рисков санкций США к поставкам оборудования привлечено европейское подразделение американского производителя газотурбинных установок. Оно стало субподрядчиком совместного немецко-болгарского предприятия Ferrostaal Balkangaz, победившего год назад в конкурсе государственной компании «Булгартрансгаз» на проектирование и строительство новых компрессорных станций «Расово» и «Новая Провадия». Без этих станций транзитом через Болгарию можно подать всего 4 млрд кубометров газа в год, что недостаточно для второй нитки «Турецкого потока». Газотурбинные установки последнего поколения, предусмотренные для обеих станций, будут поставлены европейским подразделением американской компании Solar Turbines и позволят увеличить транзит до 12 млрд кубометров и, соответственно, сократить транзит через Украину. Не построены также и дополнительные мощности компрессорной станции в Сербии на границе с Венгрией. Сроки выполнения работ смещены на октябрь 2021 года.

Американские неожиданности

Совокупно гибридные действия России в случае с проталкиванием второй нитки «Турецкого потока» в Европе усиливают ее влияние в регионе и нивелируют усилия ЕС по диверсификации источников и путей поставок газа. Хотя планы Евросоюза предполагают противоположное — избавиться от чрезмерной зависимости от одного источника импорта газа.

Все страны, задействованные в реализации российского проекта, являются участниками газового рынка ЕС. Напомним, что Сербия, Северная Македония, Черногория, Албания являются членами Энергетического сообщества и обязаны выполнять требования газового законодательства ЕС.

Евросоюз и Энергетическое сообщество должны были бы проводить скоординированную политику по развитию инфраструктуры, которая учитывает интересы таких стран, как Украина, и предусмотрена Соглашением об ассоциации. В ином случае российское вторжение «Турецким потоком» в газовый рынок ЕС угрожает законсервировать на десятилетия зависимость Балкан от коррупциогенного российского влияния.

Остановят ли новейшие американские санкции дальнейшую экспансию «Турецкого потока», замаскированного под европейские проекты, покажет ближайшее время. Собственно, 2021 год. Надо учитывать, что необходимая инфраструктура в основном построена, но, как и у «Северного потока», немного не завершена. Но если и будет завершена, то на Балканах «Газпром» могут ожидать проблемы с сертификацией для введения мощностей в эксплуатацию. Впрочем, и с поставкой отдельного оборудования могут возникнуть проблемы, если Государственный департамент США обратит внимание контракторов на то, что они рискуют оказаться под санкциями. Судя по имеющейся информации, компрессорные станции будут готовы не раньше конца 2021 года. В целом же, с учетом всех задержек с достройкой и введением в эксплуатацию всех необходимых объектов, вторая нитка «Турецкого потока» вряд ли сможет заработать раньше середины 2022-го.

Таким образом, «Газпром» оказался перед дилеммой — резервировать дополнительные мощности для транспортировки своего газа через ГТС Украины в балканском направлении на 2021 год или сокращать газовые поставки, чтобы не идти на поклон к Киеву.

Новые санкции США против российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» можно рассматривать как попытку Вашингтона вакцинировать ЕС от коррупциогенных поставок природного газа из РФ. Эта «вакцинация» возможна в пакете с «терапией» в виде действий Европейской комиссии, направленных на защиту конкуренции, по украинской инициативе и под американской стимуляцией для ЕС.

Также открывается некое окно возможностей и для газа Каспия после турецко-азербайджанской победы на Южном Кавказе. Каспийский газовый поток из TANAP можно направить и в Центральную Европу, куда сначала и стремилась азербайджанская SOCAR. Следует лишь немного адаптировать проект Балканского газового хаба, который «Газпром» сделал под себя, и газ Каспия составит конкуренцию российскому не где-то на задворках Европы, а в самом ее центре.

Вообще санкции США и украинский маршрут — наилучший рецепт лечения Европы от чрезмерной россиезависимости.

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