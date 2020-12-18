В Беларуси появились еще два политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют немедленного освобождения политзаключенных Тихона Клюкача и Софии Малашевич.

В совместном заявлении представителей белорусского правозащитного сообщества говорится о том, что 18 ноября Тихону Клюкачу и Софии Малашевич было предъявлено обвинение в организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также в хулиганстве, совершенном группой лиц.

Обвиняемые были заключены под стражу и на данный момент содержатся в Следственной тюрьме в Жодино.

Как следует из предъявленного обвинения, 6 сентября они двигались совместно с другими неустановленными лицами по проспекту Победителей в Минске (в том числе по проезжей части проспекта) и «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, выражавшихся в публичном выкрикивании лозунгов, совершении громких аплодисментов, массовом, длительном, упорном и непрекращающемся нарушением общественного спокойствия и пребывании в первых рядах массового мероприятия».

Также Тихон и София обвиняются в том, что используя баллончик с краской, путем совершения различных надписей и рисунков красками на поверхности щитов специальных средств заграждения, принадлежащей воинской части 3620 Минобороны, которые были установлены на разведывательно-дозорных машинах, повредили указанные щиты.

Правозащитники напоминают, что свобода мирных собраний гарантирована как Конституцией Беларуси, так и международными нормами права в области прав человека.

Как следует из предъявленного обвинения единственной виной Софии и Тихона является то, что они принимали участие в несанкционированном властями мирном собрании, участники которого протестовали против результатов выборов: выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, двигались не только по тротуарам, но и по проезжей части проспекта Победителей.

Правозащитники подчеркивают: они не совершали никаких действий, которые бы могли быть расценены в контексте допустимых ограничений свободы мирных собраний и выражения мнения.

«Что касается совершения надписей и рисунков краской на щитах ограждения, которые были установлены на военной технике Минобороны, которой был перегорожен проспект, то эти действия нельзя рассматривать как хулиганство, поскольку данные надписи были совершены в адрес представителей силовых ведомств, удерживали крайне негативную оценку их действий и являлись высказыванием мнения», отмечается в заявлении.

В связи с этим правозащитники считают преследование и лишение свободы Тихона Клюкача и Софии Малашевич политически мотивированным, связанным с мирной реализацией ими свободы мирных собраний и выражения мнения.

Правозащитное сообщество требует немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране.