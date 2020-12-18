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Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Лучшим в рейтинге признан кроссовер Mercedes-Benz GLE с показателем в 633 балла, который практически по всем параметрам превзошёл остальные модели.
Второе место отошла седану Mazda 6, который набрал 626 баллов.
Третью строчку занял ещё один кроссовер — Infiniti QX50 с показателем в 617 баллов. Специалисты отмечают, что модели этой марки очень часто попадают в подобные рейтинги.
Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq заняли четвёртое и пятое места соответственно.
Помимо вышеперечисленных автомобилей в рейтинг самых защищённых от угона моделей вошли Lexus LX и Volkswagen Polo. Стоит отметить, что устойчивость машины к взлому не может гарантировать её владельцу сохранности авто в целом.
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При составлении списка оценивались возможности штатных противоугонных систем.
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