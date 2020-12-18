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Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона

18.12.2020 09:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона
Иллюстративное фото
В сеть попала список автомобилей, который лучше всего защищены от угона стандартными средствами.

Лучшим в рейтинге признан кроссовер Mercedes-Benz GLE с показателем в 633 балла, который практически по всем параметрам превзошёл остальные модели.

Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона

Второе место отошла седану Mazda 6, который набрал 626 баллов.

Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона

Третью строчку занял ещё один кроссовер — Infiniti QX50 с показателем в 617 баллов. Специалисты отмечают, что модели этой марки очень часто попадают в подобные рейтинги.

Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона

Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Помимо вышеперечисленных автомобилей в рейтинг самых защищённых от угона моделей вошли Lexus LX и Volkswagen Polo. Стоит отметить, что устойчивость машины к взлому не может гарантировать её владельцу сохранности авто в целом.
 
 
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При составлении списка оценивались возможности штатных противоугонных систем.
 
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