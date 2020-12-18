Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы автомобили, которые лучше всего защищены от угона При составлении списка оценивались возможности штатных противоугонных систем.

Лучшим в рейтинге признан кроссовер Mercedes-Benz GLE с показателем в 633 балла, который практически по всем параметрам превзошёл остальные модели.Второе место отошла седану Mazda 6, который набрал 626 баллов.Третью строчку занял ещё один кроссовер — Infiniti QX50 с показателем в 617 баллов. Специалисты отмечают, что модели этой марки очень часто попадают в подобные рейтинги.Mazda CX-5 и Skoda Kodiaq заняли четвёртое и пятое места соответственно.Помимо вышеперечисленных автомобилей в рейтинг самых защищённых от угона моделей вошли Lexus LX и Volkswagen Polo. Стоит отметить, что устойчивость машины к взлому не может гарантировать её владельцу сохранности авто в целом.