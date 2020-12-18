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МАРТ оправдал Слуцкую фабрику в деле о копировании мебели конкурента

18.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ рассмотрел жалобу компании «Анрэкс» на действия Слуцкой мебельной фабрики, изготавливающей наборы мебели «Стефани».

Заявитель посчитал, что эта продукция является копией коллекции TIFFANY производства ИООО «Анрэкс», что подпадает под признаки недобросовестной конкуренции, пишет officelife.media
В ходе расследования МАРТ признал, что наборы мебели, выпускаемые конкурентами, имеют очевидное внешнее сходство, что свидетельствует об отсутствии уникальности дизайна набора мебели TIFFANY, позволяющей индивидуализировать товар и производителя.

Также регулятор принял во внимание, что наборы мебели различны в габаритных размерах, технологии изготовления фасадных элементов, форме карниза и цоколя, функциональном наполнении, перечне изделий, входящих в наборы, цветовом решении и декоре, то есть имеют отличия по внешнему виду и потребительским свойствам.

В результате антимонопольный орган пришел к выводу, что при производстве и введении в гражданский оборот набора мебели «Стефани» слуцкая фабрика действовала добросовестно и разумно, не ущемляла права ИООО «Анрэкс», не имела намерения причинить вред другим участникам правоотношений.

МАРТ не усмотрел в действиях слуцкого предприятия возможность причинения убытков конкуренту либо нанесения вреда его деловой репутации.
 
 
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МАРТ рассмотрел жалобу компании «Анрэкс» на действия Слуцкой мебельной фабрики, изготавливающей наборы мебели «Стефани».
 
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