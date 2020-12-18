Пересечение границы Беларуси в пунктах пропуска может стать платным









Отмечается, что решение может начать действовать уже с начала 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн.





При этом стоимость пересечения границы в пунктах пропуска не будет превышать трех базовых величин (81 рубль).





В четверг в парламенте состоялось "нулевое чтение" бюджета на следующий год. Планируется, что в пятницу 18 декабря Палата представителей рассмотрит проект в двух чтениях. Уже известно, что в Беларуси планируется временно (на год) повысить некоторые налоги – для работников ПВТ и парка "Великий камень", земельный налог и налог на аренду участков – для ТЦ и другие.



