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Пересечение границы Беларуси в пунктах пропуска может стать платным

18.12.2020 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за проезд границы на автомобиле, сообщил в четверг первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, передает БелТА.



Отмечается, что решение может начать действовать уже с начала 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн.

При этом стоимость пересечения границы в пунктах пропуска не будет превышать трех базовых величин (81 рубль).

В четверг в парламенте состоялось "нулевое чтение" бюджета на следующий год. Планируется, что в пятницу 18 декабря Палата представителей рассмотрит проект в двух чтениях. Уже известно, что в Беларуси планируется временно (на год) повысить некоторые налоги – для работников ПВТ и парка "Великий камень", земельный налог и налог на аренду участков – для ТЦ и другие.
 
 
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Областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за проезд границы на автомобиле, сообщил в четверг первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко,...
 
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