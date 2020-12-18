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Sony отозвала из магазинов PlayStation игру Cyberpunk 2077
Источник материала: Tut.by
Sony Interactive Entertainment (SIE) отозвала вышедшую недавно игру Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и вернет деньги тем, кто ее уже приобрел. Об этом говорится в
«Мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что процесс возврата денег может зависеть от способа оплаты и финансового учреждения.
Cyberpunk 2077 — одиночная ролевая игра (Action/RPG) компании-разработчика CD Projekt Red в жанре киберпанк. Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря, ее релиз состоялся одновременно на нескольких платформах в полночь по Гринвичу.
Сюжет игры разворачивается в будущем, в вымышленном американском городе Найт-Сити, где главный герой — наемник V — разыскивает «чип бессмертия». Особенностью Cyberpunk 2077 являются три сценария развития сюжета, которые игроки могут выбрать сами.
При этом у ряда пользователей вызывали нарекания технические проблемы и сбои, обнаруженные в игре. Например, обладатели PlayStation 4 и Xbox One столкнулись с низким разрешением 720p, непрогружающимися текстурами и проседаниями частоты кадра до 15 в секунду.
Ниже — цены популярных игровых приставок:
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«Мы вернем игрокам все средства, потраченные на покупку игры Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до следующего уведомления», - говорится в...
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