Почему вердикт Спортивного арбитражного суда против России вызвал недовольство всех сторон

Источник материала: Tut.by

Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вызвал недовольство всех сторон. Почему такого решения стоило ожидать и чем недовольны участники процесса — в материале РБК .



Фото: Reuters

Прецеденты аналогичных решений со стороны CAS

Вердикт арбитров CAS вышел половинчатым — с одной стороны, Россия все же понесла наказание. С другой, масштаб катастрофы сильно снизился.

WADA предлагало радикальные меры — за предполагаемые махинации с базой данных московской антидопинговой лаборатории российские спортсмены могли остаться без крупнейших международных соревнований (речь об Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира), а страна — без возможности принимать турниры. Все санкции должны были действовать в течение четырех лет. Российская сторона с ними не согласилась, после чего был запущен процесс рассмотрения дела в CAS

Слушания должны были пройти еще летом, но пандемия вынудила перенести их на начало ноября. Обычно на вынесение решений арбитры отводят себе больше времени, но в этот раз решили не затягивать — фактически уже через месяц документ со всеми деталями был опубликован на их официальном сайте.

Примечательная деталь релиза — мотивировка сокращения дисквалификации. Очень часто в комментариях официальных лиц и обычных любителей спорта встречается критика арбитров CAS за их ангажированность, хотя на самом деле все их последние знаковые решения (особенно — по душу российского спорта) приходились как бы 50 на 50.

К примеру, ключевая история перед Играми-2018 в южнокорейском Пхёнчхане — пожизненное отстранение целого ряда героев сочинской Олимпиады 2014 года — завершилась полным удовлетворением апелляции 28 спортсменов из 42, еще 11 были частично оправданы.

При этом что тогда, что сейчас CAS подчеркивает, что суд располагает недостаточным количеством доказательств для более жесткого вердикта. «При вынесении решения панель ограничивается действующим законодательством», — говорится в решении. В нем также отмечается, что суд учитывал еще и «необходимость осуществления культурных изменений и поощрения участия следующего поколения российских спортсменов в чистом мировом спорте». Фактически CAS, осознавая, несовершенство доказательной базы, взял на себя в некотором роде воспитательную функцию, что в итоге не удовлетворило ни одну из сторон.



Фото: Reuters

Почему недоволен Запад?

Главная причина — смягчение санкций. Речь в первую очередь о сроках — теперь они действуют с 17 декабря текущего года по 16 декабря 2022-го. Во вторую — CAS заметно ослабил систему допуска россиян на участие в турнирах.

Как и хотели в WADA, российские спортсмены будут участвовать без флага и гимна на летних Играх-2021 в Токио, зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года и чемпионатах мира (чемпионаты Европы и прочие менее статусные турниры в эту категорию не входят), среди которых мировое первенство по футболу 2022 года в Катаре.

Фактически это дубляж Олимпиады в Пхенчхане, где медали завоевывала вместо сборной завоевала команда Олимпийских атлетов из России, победы которой отмечались гимном Международного олимпийского комитета (МОК).

Но, вероятно, причина в другом. Дело в том, что по сравнению с пхенчханской историей эта развивается куда более спокойно. На Игры-2018 специальное приглашение от Международного олимпийского комитета получали только соответствующие особым критериям кристально «чистые» российские атлеты, не замешанные ни в каких допинговых историях на протяжении всей своей карьеры, а отказывали в допуске без объяснений.

Сейчас же никаких строгих правил отбора не прописано. Более того, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что в Пекин смогут поехать даже те, кто отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Другой любопытный факт — название и принцип формирования команды на Олимпиады. Пхенчхан-2018 вынужденно запомнился аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia) во многом из-за отстранения ОКР — теперь же, так как статус комитета никто не оспаривает, россияне будут выступать в составе команды национального олимпийского комитета, и в ее названии тоже будет слово «Россия».

«Статус олимпийской сборной Российской Федерации не существует, есть „Олимпийская команда России“, — сказал Поздняков, слова которого приводит ТАСС. — В этом статусе российские спортсмены и будут выступать. Они будут выступать в команде национального олимпийского комитета. Важнейший результат нашей совместной с коллегами работы заключается в том, что CAS не поддержал WADA по вопросу коллективных мер ответственности и не стал внедрять дополнительные требования по допуску спортсменов».



Фото: Reuters

Еще одно серьезное отличие от южнокорейских Игр — визуальное. Серая форма команды атлетов из России без каких-либо опознавательных знаков стала одним из символов темных времен для российского спорта, но, как оказалось, в CAS не были исполнены энтузиазма запускать эту историю по второму кругу.

Формально использование флага, герба и других геральдических символов прошлого и настоящего теперь тоже под запретом, но при этом никто не мешает нанести на форму не только слово «Россия» (при условии, что рядом будет надпись, выполненная в том же цвете, а также в том же или в большем шрифте «нейтральный спортсмен»), но и сами цвета флага.

При этом флаг и гимн запрещен лишь для спортсменов и официальных лиц — то есть, пронести триколор на трибуны болельщикам никто не помешает.

Запрет на проведение в указанный срок крупнейших турниров (а также на право претендовать на них), впрочем, оставлен без изменений. При этом и здесь при желании можно найти зацепку — чтобы оставить все без изменений международным федерациям необходимо доказать, что перенос в другую страну невозможен по юридическим или экономическим причинам. А утвержденный CAS пакет санкций не вычеркивает Россию из мирового спортивного сообщества, что, вероятно, не соответствовало ожиданиям ряда его членов.

К примеру, глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт назвал решение CAS разрушительным. «Это поражение для WADA и всех „чистых“ спортсменов. В этом слабом, размытом решении нет никакого утешения. Ведь Россия поддерживает использование допинга на государственном уровне уже почти десять лет», — сказал он.

Недоволен смягчением санкций и глава WADA Витольд Банька. «Мы рады, что выиграли такое важное дело, — отметил он. — Суд подтвердил наши выводы о том, что российские власти манипулировали данными Московской антидопинговой лаборатории. <…> При этом мы разочарованы, что CAS не утвердил четырехлетний срок действия санкций».



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Почему недовольна Россия?

Компромиссное решение, впрочем, не было широко поддержано и российской стороной. Вероятно, дело в имиджевой стороне вопроса — три подряд Олимпиады в нейтральном статусе сильно скажутся на престиже национальной команды в мире и вряд ли положительно отразятся на развитии спорта внутри страны. Кроме того, оптимизма добавляли и удачно прошедшие слушания дела в CAS, после них Россия рассчитывала на более положительный вердикт, о чем РБК-Спорт сообщил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

«На самом деле аргументы наших адвокатов были достаточно жесткими и четкими, — отметил Свищев. — Мощная была позиция, но давление было таково — хотели дисквалифицировать на четыре года, но в итоге не смогли ни помиловать, ни максимальный срок дать. Поэтому нашли такое якобы промежуточное решение, мы будем его оспаривать».

Другим важным пунктом, не устраивающим российскую сторону, стал запрет на посещение чиновниками, включая премьер-министра и президента, Олимпийских игр и крупных чемпионатов мира во время действия санкций. При этом на глав ОКР и Паралимпийского комитета это правило не распространяется.

«Мы сожалеем о том, что приняты санкции в отношении руководителей нашего государства, членов парламента, правительства, — сказал министр спорта России Олег Матыцин, слова которого приводит „РИА Новости“. — Считаем, что Россия в этот период, в последние годы, много сделала для развития мирового спорта. Распространять действие санкций на госслужащих как минимум некорректно».

Наконец, финансовый фактор. Так как основным ответчиком в этом деле было РУСАДА, именно вокруг его статуса закручено все происходящее. CAS утвердил решение WADA — российское агентство признано несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и теперь должно возместить WADA перечень операционных расходов. В списке необходимых платежей:

1,3 млн долларов за расследование, проведенное WADA по определению подлинности базы данных московской лаборатории;

порядка 450 тыс. в качестве юридических издержек;

штраф в размере 100 тыс. долларов или же 10% от дохода РУСАДА за 2019 год (выплачивается меньшая из этих сумм).

При этом РУСАДА в своем заявлении выразило готовность выполнить все условия соответствия, а исполняющий обязанности гендиректора организации Михаил Буханов назвал решение CAS победой здравого смысла.

«Как представляется, не все аргументы, представленные нашими юристами, были услышаны, но мы в полной мере приветствуем ответственный и разумный подход арбитров в отношении „чистых“ российских спортсменов, — сказал Буханов. — <…> Навязываемый WADA принцип коллективной ответственности, противоречащий в корне основам международной олимпийской хартии, мог бы стать опасным прецедентом, угрожающим всему олимпийскому движению.

Было бы неправомерно и абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так и в данном деле — „чистые“ атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых нечистоплотных спортсменов, допустивших нарушения антидопинговых правил, тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать „чистых“ атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации, — победа здравого смысла, дающая „чистым“ спортсменам и из других стран шанс на защиту».

При этом вердикт CAS еще может быть оспорен сторонами — как российской, так и WADA — в Федеральном суде Швейцарии после получения мотивировочной части решения. Во всемирном агентстве сообщили, что ожидают ее публикацию на следующей неделе.