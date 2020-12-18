Jaguar показал новую версию виртуального электрического гиперкара - Vision Gran Turismo SV

Источник материала: Tut.by

Прошлой осенью Jaguar представила виртуальный электрический суперкар для известной серии игр Gran Turismo. А теперь подоспел модернизированный вариант «игрового» гиперкара — это Vision Gran Turismo SV, который к тому же существует в реальном мире в натуральную величину.





Впрочем, речь идет о неходовом макете — испытать машину по-прежнему можно только в виртуальном мире. Электромобиль получил новый передний сплиттер и крупное заднее крыло, на создание которого разработчиков вдохновил, в частности, гоночный XJR-14. Две боковые подвижные секции крыла автоматически поднимаются по мере набора скорости, чтобы создать дополнительную прижимную силу, когда это необходимо, и возвращаются в свое первоначальное положение для того, чтобы уменьшить лобовое сопротивление. Габаритная длина GT SV при 5540 мм стала больше на 861 мм.









По задумке, Vision GT SV имеет четыре электродвигателя, а не три, как у Vision GT Coupe. Вместе они развивают 1903 л. с. мощности и создают крутящий момент 3360 Нм на колесах. Разгон с места до 100 км/ч занимает 1,65 секунды, а максимальная скорость составляет 410 км/ч.





«Прокатиться» на Vision GT SV игроки в Gran Turismo смогут уже в следующем году.