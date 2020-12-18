Работникам ПВТ хотят временно поднять налоги

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19.

В частности — повысить ставку подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» — с 9% до 13%, сообщает БЕЛТА .

С предложением выступил на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Также предлагается «повысить ставку подоходного налогов на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи — с 18% до 30%. Кроме этого, есть предложение повысить ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ — с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету — увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Как пояснил Дмитрий Кийко, доходы от этих фискальных мер планируется направить на борьбу с COVID-19. В этом году для этих целей из бюджета дополнительно направлено около 600 млн рублей, в том числе на выплату надбавок 86 тысячам работников.

Планируется, что изменения — на ближайшие два года.