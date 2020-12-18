ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работникам ПВТ хотят временно поднять налоги

18.12.2020 09:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19.

В частности — повысить ставку подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов ПВТ и Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» — с 9% до 13%, сообщает БЕЛТА.

С предложением выступил на расширенном заседании Палаты представителей по бюджету и финансам первый замминистра финансов Дмитрий Кийко.

Также предлагается «повысить ставку подоходного налогов на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи — с 18% до 30%. Кроме этого, есть предложение повысить ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ — с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости.

Предлагается предоставить право местным Советам депутатов увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовету — увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

Областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 т, госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин.

Как пояснил Дмитрий Кийко, доходы от этих фискальных мер планируется направить на борьбу с COVID-19. В этом году для этих целей из бюджета дополнительно направлено около 600 млн рублей, в том числе на выплату надбавок 86 тысячам работников.

Планируется, что изменения — на ближайшие два года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси предлагают временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19.
 
Новости дня
Новости разные
 
На озере Кагальное утонул престарелый мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика