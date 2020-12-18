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До +5°С: какой будет погода на выходных

18.12.2020 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. Температура поднимается все выше - до +5°С ожидается в Беларуси на выходных, сообщил Гидрометцентр.

© Sputnik / Владимир Песня
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В субботу будет облачно с прояснениями. Днем по северо-востоку страны пройдут мокрый снег и дождь. В остальных регионах будет без осадков. Местами прогнозируется туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем -2..+5°С.

В воскресенье также ожидается облачная с прояснениями погода.  Преимущественно без осадков. Только ночью местами по северо-востоку страны пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -2..+5°С.

Синоптики рассказали о погоде в пятницу. По прогнозу, днем почти по всей стране пройдут мокрый снег и дождь. В отдельных районах будет туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного. За окном будет до 0..+5°С.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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По прогнозу, обойдется без дождей и снега, зато возможен туман и гололед, а в воскресенье порывистый ветер.
 
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