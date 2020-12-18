Смартфон LG Rollable с «растягивающимся» экраном может стоить $2360

Источник материала: Onliner

Смартфоны с гибкими дисплеями уже существуют, их можно купить, все больше производителей поглядывают в новом направлении. Другие продолжают экспериментировать с форм-факторами, предлагая очередные, по нынешним меркам футуристичные решения. Концепты смартфона LG с «растягивающимся» дисплеем появлялись ранее, недавно он обрел название — LG Rollable.

Теперь в сети появились уточненные технические характеристики устройства, предположительная дата выхода на рынок и возможная цена.

По предварительным данным, смартфон получит процессор Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти и батарею на 4200 мАч. Дисплей в разных режимах будет иметь разрешение: 2428×1080 («телефонный режим», соотношение 20:9), 2428×1366 («видеорежим», 16:9), 2428×1600 («режим продуктивности», 3:2).

Озвучена и цена — $2360. Дата выхода — якобы март, но релиз может быть отложен до июня 2021 года.

#LG #Rollable possible specs details § Display:

7.4 inch Rollable display § Screen Dimensions:

Phone mode

2428 × 1080 (20:9) Video mode

2428 × 1366 (16:9) Productivity mode

2428 × 1600 (3:2) § RAM: 16GB § Processor: Qualcomm Snapdragon 888 § Battery: 4200mAh — Tron (@cozyplanes) December 2, 2020