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Смартфон LG Rollable с «растягивающимся» экраном может стоить $2360
Источник материала: Onliner
Смартфоны с гибкими дисплеями уже существуют, их можно купить, все больше производителей поглядывают в новом направлении. Другие продолжают экспериментировать с форм-факторами, предлагая очередные, по нынешним меркам футуристичные решения. Концепты смартфона LG с «растягивающимся» дисплеем появлялись ранее, недавно он обрел название — LG Rollable.
Теперь в сети появились уточненные технические характеристики устройства, предположительная дата выхода на рынок и возможная цена.
По предварительным данным, смартфон получит процессор Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти и батарею на 4200 мАч. Дисплей в разных режимах будет иметь разрешение: 2428×1080 («телефонный режим», соотношение 20:9), 2428×1366 («видеорежим», 16:9), 2428×1600 («режим продуктивности», 3:2).
Озвучена и цена — $2360. Дата выхода — якобы март, но релиз может быть отложен до июня 2021 года.
Android, экран 6.8" OLED (1080x2460), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4300 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.8" OLED (1080x2460), Qualcomm Snapdragon 765G, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.5" IPS (1080x2340), Mediatek MT6765 Helio P35, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Смартфоны с гибкими дисплеями уже существуют, их можно купить, все больше производителей поглядывают в новом направлении. Другие продолжают экспериментировать с...
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