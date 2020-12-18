Полторы тысячи фур застряло на границе   

Утром на границе Беларуси со странами Евросоюза наблюдается большое скопление фур.





По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении ждут своей очереди на выезд более 770 большегрузов:

«Каменный Лог» — более 330;

«Котловка» — более 250;

«Бенякони» — более 150;

«Привалка» — более 40.

Более 420 фур стоит в «колейке» на границе с Латвией:

«Урбаны» — более 220;

«Григоровщина» — более 200.

В трех пунктах пропуска на польском направлении стоит более 290 грузовиков: