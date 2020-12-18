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Полторы тысячи фур застряло на границе
Источник материала: Навiны
Утром на границе Беларуси со странами Евросоюза наблюдается большое скопление фур.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении ждут своей очереди на выезд более 770 большегрузов:
Более 420 фур стоит в «колейке» на границе с Латвией:
В трех пунктах пропуска на польском направлении стоит более 290 грузовиков:
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Утром на границе Беларуси со странами Евросоюза наблюдается большое скопление фур.
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