|
На озере Кагальное утонул престарелый мужчина
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла рано утром в четверг, 17 декабря, сообщили в МЧС.
Как сообщили в ведомстве, 77-летний мужчина провалился под лед на озере Кагальное в Глубоком.
Прибывшим по вызову спасателям оставалось только обнаружить и достать из воды тело утонувшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла рано утром в четверг, 17 декабря, сообщили в МЧС.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)