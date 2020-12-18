На озере Кагальное утонул престарелый мужчина

Трагедия произошла рано утром в четверг, 17 декабря, сообщили в МЧС.



Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в ведомстве, 77-летний мужчина провалился под лед на озере Кагальное в Глубоком.

Прибывшим по вызову спасателям оставалось только обнаружить и достать из воды тело утонувшего.