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На озере Кагальное утонул престарелый мужчина

18.12.2020 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла рано утром в четверг, 17 декабря, сообщили в МЧС.

На озере Кагальное утонул престарелый мужчина
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в ведомстве, 77-летний мужчина провалился под лед на озере Кагальное в Глубоком.

Прибывшим по вызову спасателям оставалось только обнаружить и достать из воды тело утонувшего.

 
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Трагедия произошла рано утром в четверг, 17 декабря, сообщили в МЧС.
 
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