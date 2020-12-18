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Эксперты предупредили о серьезной опасности для Android-устройств

18.12.2020 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты предупредили о серьезной опасности для Android-устройств
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Американские специалисты по кибербезопасности нашли в драйвере графического процессора Qualcomm Adreno серьезную уязвимость. Отмечается, что данная проблема грозит миллионам мобильных устройств, которые работают на платформе Android.

Специалисты присвоили данной уязвимости высокий рейтинг опасности. Они смогли имитировать атаку на мобильные гаджеты через данную брешь. Специалисты полагают, что повторить ее на практике будет затруднительно.

Компания Qualcomm в курсе данной проблемы и уже выпустила патч. Пока он доступен только партнерам-производителям. В январе 2021 года исправление будет представлено широкой аудитории, уточняется на сайте Project Zero.
 
 
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Данной проблеме был присвоен высокий рейтинг опасности.
 
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