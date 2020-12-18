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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты предупредили о серьезной опасности для Android-устройств Данной проблеме был присвоен высокий рейтинг опасности.

Специалисты присвоили данной уязвимости высокий рейтинг опасности. Они смогли имитировать атаку на мобильные гаджеты через данную брешь. Специалисты полагают, что повторить ее на практике будет затруднительно.Компания Qualcomm в курсе данной проблемы и уже выпустила патч. Пока он доступен только партнерам-производителям. В январе 2021 года исправление будет представлено широкой аудитории, уточняется на сайте