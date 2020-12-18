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Мария Шарапова объявила о помолвке

18.12.2020 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пятикратная победительница турниров Большого шлема и экс первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о помолвке с бойфрендом Александром Гилксом. Теннисистка встречается с британским бизнесменом с 2018 года, пишет eurosport.


Фото: instagram.com/gilkesa

«Это было „да“ с первого дня нашей встречи, наш маленький секрет», — написала Шарапова в инстаграме.

До Гилкса у спортсменки были романтические отношения с музыкантом Адамом Левином, баскетболистом Сашей Вуячичем и коллегой по корту Григором Димитровым.

Гилкс — основатель онлайн-аукционной компании Paddle8, специализирующейся на продаже произведений искусства. До Шараповой бизнесмен встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.

 
 
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Теннисистка встречается с британским бизнесменом с 2018 года.
 
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