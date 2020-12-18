Сергей Наумчик: Иосиф Виссарионович аплодирует Александру Григорьевичу из-под Кремлевской стены

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"Свободы" Сергей Наумчик. Несколько лет назад Лукашенко заявил, что ему еще далеко до Сталина. В том смысле, что он еще не достиг всего, что удалось лучшему другу советских физкультурников и директоров совхозов, пишет политический обозревательСергей Наумчик.





Сегодня Лукашенко может с гордостью сказать, что по крайней мере в одной позиции он Сталина обошел.





Я имею в виду степень беззакония.





Уточню: не масштаб репрессий (хотя и здесь немного осталось до кумира), а цинизм, с которым игнорируются законы и Конституция.





Прочитав десятки, если не сотни воспоминаний жертв репрессий 30-х годов, знаю несколько случаев, когда энкаведисты, придя забирать человека, забывали ордер на обыск и арест и стояли на лестничной площадке, пока кто-то ордер не привозил. Конечно, заботило их не соблюдение закона, а боязнь, что кто-то из «своих» не доложит высшему начальству, а тот банальную забывчивость расценит как «диверсию против доблестных органов» со всеми последствиями.





Тем не менее, без ордера в квартиру не заходили, обыск не проводили и человека не забирали.





В современной Беларуси наоборот: есть случаи, когда милиция предъявляет ордер, но обычно врываются в квартиру без всяких хотя бы формальных рудиментов законности («иногда не до законов», — Лукашенко).





Но наибольшее достижение на поприще уничтожения законности не это.





На днях в репортажах о задержании за бело-красно-белые флаги на улице или на балконе собственной квартиры прочитал строки из протоколов: «...тем самым проявлял свои политические взгляды» (вариант — «проявлял свое отношение к власти»).





Не будем теперь затрагивать то, что легитимность референдума 1995 года, когда была изменена государственные символика, одним фактом избиения депутатов парламента во время его назначения может быть поставлена (и ставится) под сомнение.





Оставим в стороне и то, что Конституция гарантирует гражданам свободу собраний, митингов и шествий (ключевое слово — гарантирует), а норма Конституции выше норм закона.





Обратим внимание вот на что: теперь, чтобы задержать человека, милиции достаточно, чтобы у него были политические взгляды.





Репрессировали ли при Сталине за взгляды? Безусловно. Но это неизменно оформлялось или в "диверсионн деятельность", или в "шпионскую деятельность" , или в "контрреволюционное вредительство" - с целью то ли "подрыва социалистического строя", или "укрепления позиций врагов СССР", диапазон был бесконечен. То, что Бухарин или Каменев имели отличные от Сталина политические позиции по ряду вопросов, знали все, они сами об этом заявляли на пленумах ЦК. НКВД, однако, должен был доказать, что эти взгляды трансформировались в преступную деятельность.





Даже сталинский прокурор Вышинский не обосновывал требования смертной казни только "политическими взглядами" — должен был ссылаться, к примеру, на "шпионаж в пользу Польши"и "подготовку террористического акта против товарища Ворошилова" (как это было с 1-м секретарем ЦК Компартии Беларуси Шаранговичем).





Лукашенко значительно упростил работу репрессивной машины, лишив ее необходимости "выбивать" факты или хотя бы намерения: человеку достаточно иметь взгляды, и вот его уже забирают в автозак. И, естественно, выносят приговор.





Иосиф Виссарионович аплодирует Александру Григорьевичу из-под Кремлевской стены.