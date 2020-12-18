Исполнить мечту: как ребенку с недугом устроили новогодний полет – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дима Миронов из Балтийска мечтает стать летчиком, но этой мечте не дает сбыться тяжелое заболевание. Его родители обратились к командованию Балтийского флота с просьбой организовать ребенку полет, сообщает Минобороны России.

Военные откликнулись на просьбу и устроили Диме самый настоящий новогодний подарок. Ребенка и маму пригласили на аэродром Донское, провели экскурсию, а затем отвели в вертолет в Ми-8.

Мальчику показали, как выглядит пилотская кабина, а затем целый час катали его вдоль побережья Калининградской области.

Диме вручили небольшой новогодний подарок и памятку, мальчик в ответ подарил военным пластилиновую фигурку вертолета.