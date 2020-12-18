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Исполнить мечту: как ребенку с недугом устроили новогодний полет – видео
18.12.2020 10:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Дима Миронов из Балтийска мечтает стать летчиком, но этой мечте не дает сбыться тяжелое заболевание. Его родители обратились к командованию Балтийского флота с просьбой организовать ребенку полет, сообщает Минобороны России.
Военные откликнулись на просьбу и устроили Диме самый настоящий новогодний подарок. Ребенка и маму пригласили на аэродром Донское, провели экскурсию, а затем отвели в вертолет в Ми-8.
Мальчику показали, как выглядит пилотская кабина, а затем целый час катали его вдоль побережья Калининградской области.
Диме вручили небольшой новогодний подарок и памятку, мальчик в ответ подарил военным пластилиновую фигурку вертолета.
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Шестилетний Дима страдает тяжелым заболеванием, и его заветная мечта – полетать на вертолете. Как военные исполнили мечту мальчика – смотрите на видео.
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