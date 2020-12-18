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«Уже ухожу»: минчане потроллили Крысу
Источник материала: Хартия'97
«Уже ухожу»: минчане потроллили Крысу
Время того, кого так прозвали белорусы, заканчивается во всех смыслах.
На окнах одного из домов в Минске заметили оригинальную инсталляцию. Крыса, год которой заканчивается по китайскому календарю, говорит Быку (Зубру): «Уже ухожу!».
Фото опубликовал телеграм-канал
Напомним, что Крысой белорусы называют узурпатора после его трусливой инаугурации, проведенной втайне от граждан страны.
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Время того, кого так прозвали белорусы, заканчивается во всех смыслах.
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