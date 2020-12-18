Источник материала: Хартия'97

«Уже ухожу»: минчане потроллили Крысу 18.12.2020, 10:12

Время того, кого так прозвали белорусы, заканчивается во всех смыслах.

На окнах одного из домов в Минске заметили оригинальную инсталляцию. Крыса, год которой заканчивается по китайскому календарю, говорит Быку (Зубру): «Уже ухожу!».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

Напомним, что Крысой белорусы называют узурпатора после его трусливой инаугурации, проведенной втайне от граждан страны.





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