ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Уже ухожу»: минчане потроллили Крысу

18.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Уже ухожу»: минчане потроллили Крысу

  • 18.12.2020, 10:12
«Уже ухожу»: минчане потроллили Крысу

Время того, кого так прозвали белорусы, заканчивается во всех смыслах.

На окнах одного из домов в Минске заметили оригинальную инсталляцию. Крыса, год которой заканчивается по китайскому календарю, говорит Быку (Зубру): «Уже ухожу!».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что Крысой белорусы называют узурпатора после его трусливой инаугурации, проведенной втайне от граждан страны.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время того, кого так прозвали белорусы, заканчивается во всех смыслах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Победы придут сами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика