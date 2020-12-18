Источник материала: Хартия'97

Победы придут сами Алексей Мельников

18.12.2020, 10:02

Алексей Мельников

Пора начинать все сначала, освободившись от липкого державного вранья.

Два года без флага, гимна, без чемпионатов мира на российской земле. Да еще с запретом главе государства Путину и «другим официальным лицам» посещать Олимпиады и чемпионаты мира. Унижение. Суд в Лозанне вынес решение. Свершился приговор. Расплата за государственный допинг.

Наказывать в России, вероятно, нельзя. Потому что те, кто должен наказать и те, кого нужно наказать – одни и те же лица. Нет такой гибкости стана, как в художественной гимнастике, - изогнуться Алиной и сердито укусить себя за пятку.

Что же делать?

Можно, конечно, включить в розетку органчик МИД России – он задрожит от гнева, заморгает лампочками, закоптит в небо погуще «Кузи», крякнет хрипло, что это «ру-со-фо-би-яяяя»!

Телевизор может сгодиться – там расскажут, что «во всем мире применяют допинг, но наказали только Россию». То есть, «мы, как все» - нам тепло от того, что воры - не мы одни.

Но здесь и остановимся. Хватит про них.

Если кому-то в мире нужно быть с допингом, то пусть он с ним будет. А нашей стране надо сделать вывод и начать с нуля – не должно быть допинга вообще. Соревноваться нужно честно. И наша главная задача сейчас – это честный спорт. Только к такой победе стоит стремиться. И, между прочим, очистив наш спорт от допинговой мутотени, прожив так лет десять – пятнадцать, мы получим право осуждать тех в мире, кто действительно применяет допинг.

Есть и экономический стимул – платите, власти, спортсменам не за победы, а за участие. Платите щедро – столько же, сколько за победы. Пусть не употребляют допинг для того, чтобы получить «золото» и тем самым заработать. То же самое с тренерами.

И перестаньте выставлять для граждан дутые победы в спорте как оправдание своих провалов внутри страны и в мире – отложите этот дешевый заменитель реальности.

Пока же, на два года, Россия как мировая спортивная держава, испаряется из мирового спорта, оставляя на донышке сочинской олимпийской колбы грязный осадок. Хорошо поработали путинские «эффективные менеджеры».

Когда-нибудь Россия – страна – начнет все сначала, освободившись от липкого державного вранья, вздохнув полной грудью. И не только в спорте. Победы придут сами. Незаметно. Как заслуженное и должное.

Алексей Мельников, Мельников.Политика

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