Источник материала: Хартия'97

День рождения белорусской революции 1 Ирина Халип

18.12.2020, 9:42

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Ирина Халип

Все было не зря.

Я не помню, был ли в тот день снег. И это, пожалуй, единственное, что ушло из памяти. Все остальное помню все десять лет. Оно уже навсегда останется под грифом «будто вчера». 19 декабря 2010 года . День рождения белорусской революции.

Нет, конечно, все началось гораздо раньше. Было первое в истории Беларуси массовое шествие в Куропаты в 1988 году, которое разгоняли водометами. Был «Чарнобыльскі шлях-1996», когда демонстранты переворачивали милицейские машины. Был Марш свободы-1999, когда для защиты от возможных атак силовиков белорусы разбирали каменные ступеньки возле парка Горького. Была Плошча-2006 с палаточным лагерем , который продержался целых три дня.

Во время куропатского шествия белорусы, тогда еще законопослушные обладатели паспортов СССР, узнали, как действуют водометы и как пахнет газ «Черемуха-10». «Чарнобыльскі шлях» учил их прорывать оцепления и не останавливаться. Марш свободы напомнил, что булыжник – орудие не только старорежимного пролетариата. Во время Плочшы-2006 были заложены основы народной солидарности: тогда каждый вечер после работы минчане несли в палаточный лагерь еду, теплые вещи, термосы с чаем – и многие тут же садились на 15 суток. А между этими событиями было множество менее масштабных, но не менее важных.

Но в те годы у многих сохранялась надежда, что все обойдется без личного участия каждого. Что правитель сам вдруг испугается того, что сотворил, и тихо сбежит куда-нибудь в Эмираты. Что однажды ночью его тихо уберут чиновники и врубят «Лебединое озеро» по телевизору . Что ему позвонит Путин и скажет «все, Саша, надоел». Что прилетит из Вашингтона Буш, лично наденет наручники и подарит белорусскому народу статую Свободы - или хотя бы отправит Шестой флот к берегам белорусских морей и океанов. Словом, что-нибудь такое, deus ex machina. И не придется рисковать – просто проявить терпение и подождать.

А в 2010 году ко всем наконец пришло понимание того, что никакой бог из машины не придет, и уничтожение режима – личное дело каждого. Даже если придется рисковать. И 19 декабря белорусы вышли на площадь – даже те, кто раньше не выходил. При том, что кампания запугивания шла с лета. При том, что кандидата в президенты Владимира Некляева избили еще по дороге на площадь. При том, что не было телеграм-чатов и развитых социальных сетей, собираться дворовыми и районными колоннами еще не придумали, и до площади люди добирались самостоятельно, не зная точно, доберутся ли вообще. И все равно шли. И стояли на площади. И готовы были стоять, сколько понадобится. И не бежали, когда войска пошли в атаку. Пятьдесят тысяч человек. Это был действительно день рождения революции.

Некоторые из нас потом говорили, что все закончится в течение года-двух. Другие утверждали, что эта гнусная диктатура – живучая, как таракан: вроде мелкая, но всегда успевает в щель забиться, и потому она навсегда. Третьи были убеждены, что не навсегда, но и не на год-другой: вот сейчас, 19 декабря, вся Беларусь поняла, что без выхода на площадь не обойтись, но от осознания до действия должно пройти время, - они и оказались правы. Путь от всеобщего осознания до всеобщего действия занял десять лет. Много. Но, к счастью, короче, чем наша жизнь. Так что мы успеем. Все было не зря.

В первую годовщину нашей Площади, когда я не знала, жив ли мой муж и где он – то ли в ШИЗО витебской колонии, то ли снова где-то на этапе, - я говорила, что рано или поздно Лукашенко ответит за все, и личные счеты к нему уже у сотен тысяч белорусов, но я готова встать в хвост очереди и пропустить вперед родственников тех, кого он убил. Теперь, спустя десять лет, эта очередь уже не из сотен тысяч, а из миллионов. Но и тех, кого следует пропустить вперед, стало еще больше. Значит, нам всем следует поторопиться. Чтобы не предать ни тот прекрасный и страшный декабрь, ни этот жаркий отчаянный август.

Снова декабрь, и прошло десять лет, а все равно – будто вчера, не иначе. Все навеки врезалось в память – и войска на площади, и Некляев, которого несут в «Скорую», и мой избитый муж Андрей Санников, лежащий на площади, и наша с Наташей Радиной голодовка в СИЗО КГБ, и доносившиеся в камеру крики тех, кого пытали, и угрозы «сгноить на зоне», и сквозь все эти ужасы – твердое, железное, фундаментальное знание: все это было не зря. Оно и сейчас с нами, это знание. И ощущение близкой победы – тоже.

Вот только никак не могу вспомнить, шел ли в этот день снег.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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