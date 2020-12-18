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«Нужно только найти слабое место системы»
Источник материала: Хартия'97
«Нужно только найти слабое место системы»
А дальше будет достаточно дуновения ветра.
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«Каждая система, будь то физическая или политическая, имеет свое слабое место, даже при кажущейся твердости и несгибаемости, так скажем, концентратор напряжения, - пишет читатель канала. - Одним из таких примеров является физический объект под названием Капля принца Руперта.
Этот предмет изготавливается из обычного стекла и представляем собой застывшую каплю стеклянной массы.
Так вот, как бы вы не старались и не прилагали усилий, вы не сможете разбить ее, даже если будете бить по капле молотком и даже пуля будет отскакивать раз за разом.
Но есть у этой капли хвост. Если ударить по нему, эта капля разделиться тут же на мельчайшие частички.
Поэтому не всегда нужно наносить удар в голову, как нам кажется в «подходящее» место, достаточно нанести небольшой удар по хвосту, как вся система разлетится на мелкие части.
Нужно только найти слабое место системы, а дальше будет достаточно слабого удара, буквально, дуновения ветра».
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