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Итоговый Путин: «доктрина гремлинов» и «турецкая собака»

18.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Итоговый Путин: «доктрина гремлинов» и «турецкая собака»

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  • 18.12.2020, 9:23
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Итоговый Путин: «доктрина гремлинов» и «турецкая собака»

Диагноз по итогам большой пресс-конференции.

Вот и прошла очередная Большая пресс-конференция Путина, которая длилась более 4 часов. СМИ, блогеры, пропагандисты и комментаторы вроде как получили пищи для переваривания аж до самого Нового года, т.е. следующего большого инфоповода, когда будут озвучены очередные путинские тезисы под елочку, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Остановимся же на впечатлениях о вчерашней встрече. Манера поведения Путина и его усатого «медиа-диктатора» Пескова показала срежиссированный характер события и подгонку вопросов журналистов и «людей из регионов» к проблематике текущей социальной конъюнктуры. Обычное сценарное ток-шоу, написанное на данных свежей социологии, довольно скучное.

Имеет смысл увиденное разделить на две неравновеликие части: внутреннюю и внешнюю повестку. Хотя довлела именно внутренняя проблематика, о которой будет речь отдельно, все же сначала сделаем короткий анализ международных тем пресс-конференции. В фокус внимания попали вопросы о новой редакции «холодной войны», Нагорном Карабахе, кризисе СНГ, водоснабжении Крыма и обострении конфликтов на религиозной почве в Европе.

Из довольно сумбурных ответов Путина на них, удалось вычленить следующие тезисы:

«Холодная война». Путин высказался довольно двусмысленно: с одной стороны он обвинил Запад в том, что он начал «холодную войну», когда страны Центральной и Восточной Европы массово вступили в НАТО, хотя якобы были некие устные гарантии недопущения данной ситуации. При этом он призывает уважать суверенитет стран мира, и не вмешиваться в их внутренние дела, ссылаясь на Беларусь. Выходит странное ощущение: если страны бывшего Варшавского блока и экс-СССР добровольно вступают в НАТО, то в чем здесь проблема, ведь это их суверенный выбор? Шизофрения у ВВП…

«Глобальная гонка вооружений». Россияне сомневаются, что Москва ее потянет, дескать, оборонный бюджет мал по размерам, внутри масса своих проблем, цены на нефть падают. В тоже время РФ разрушила существующую систему международных договоров по контролю над вооружениями, и попала в капкан – страшно, что теперь будет-то? Но Путин успокаивает: не бойтесь, у нас есть «кузькина мать» — «Авангард», «Кинжал», «Посейдон», «Пересвет», «Сармат» и еще много страшных слов, и мы ее еще покажем всем врагам, ибо у них такого нет. Трепещите, и бойтесь, но в целом мы «белые и пушистые», не то что НАТО. Прямо российские гремлины какие-то…

«Нагорный Карабах» и «религиозный вопрос»: конфликт сам по себе вышел из-под контроля, внешнего влияния там не было. Что? А как же деятельность ГРУ и ФСБ в армяно-азербайджанском пограничье, поставки оружия через Сербию, наемников от Асада… Тишина. В то же время Путин признается: Турция защищала правое дело, и помогла Баку вернуть 7 удерживаемых Ереваном районов, ведь Армения не признала «НКР» – украинцам следует взять на заметку по части Донбасса и Крыма!

Вообще Эрдоган «хвостом не виляет» как некоторые лидеры – ну, вот Путин считает турецкого лидера собакой, хотя сам рассказывал, какие плохие европейцы, рисующие карикатуры на пророка Мухаммеда. И вообще права верующих это важно, и все религии не предполагают агрессивной реакции, ведь Путин лично изучал священные писания христианства, ислама, буддизма и увидел везде одно и тоже.

Вообще, как указал Путин, в СССР не было выборочных преследований по религиозным мотивам. Это уникально, и ни в какое сравнение не идет с провальным европейским мультикультурализмом. Просто всех священников без разбора решили одним махом ликвидировать – триумф справедливости. В общем, ЕС нужно готовиться к активизации подрывной работы российских спецслужб по линии религиозных расколов.

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