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Ученые обнаружили 3300-летний артефакт из «Земли богов»

18.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили 3300-летний артефакт из «Земли богов»

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  • 18.12.2020, 9:16
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Ученые обнаружили 3300-летний артефакт из «Земли богов»

«Земля богов» - легендарная страна, где можно было добыть ценные предметы.

В Великобритании ученые обнаружили 3300-летний череп гамадрийского бабуина. Примечательно, что открытие было сделано в архиве Британского музея, пишет lenta.ua.

Ученые считают, что исследование останков животного поможет им раскрыть тайну Земли Пунт или Земли богов. Череп, которому около 3 300 лет, был найден в городе Фивы еще в XIX, после чего вероятно затерялся в архивах Британского музея. Ученые пояснили, что в Древнем Египте существовало поверье о далекой стране, где можно добыть такие ценные предметы как золото, ладан, смирну, слоновые кости, шкуры экзотических видов животных, металлы и многое другое. Некоторые вещи могли использоваться для проведения религиозных обрядов.

Согласно одной из гипотез, в экспедиции в волшебную страну египтяне начали отправляться примерно 4 500 лет назад. При этом доказательств того, что реликвии привозились в Египет именно из Пунта, на данный момент получено не было. Ученые считают, что череп Hamadryas baboon мог быть доставлен именно из этой легендарной страны.

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«Земля богов» - легендарная страна, где можно было добыть ценные предметы.
 
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