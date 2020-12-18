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«Возить в Руденск слишком дорого». Кухарев о строительстве мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ-4

18.12.2020 10:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возможность строительства мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ-4 в свое время взбудоражила минчан. Одни (в основном те, кто живет с видом на ТЭЦ) сразу же заговорили о том, что все живое вымрет, другие были более сдержанны, но просили считаться с мнением людей и вынести производство подальше от носов и легких городских жителей. Затем вопрос подвис и активно не обсуждался. Однако сегодня утром председатель Мингорисполкома, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей Национального собрания, вновь заговорил о том, что все будет.

— К сожалению, от сжигания отходов мы не уйдем. Растить горы мусора вокруг города дальше нельзя, а ресурс последнего действующего полигона исчерпывается. ТЭЦ-4 рассматривается потому, что там уже есть готовая печь, которую можно использовать для сжигания отходов, к тому же с точки зрения логистики это более предпочтительный вариант: возить мусор из Минска, например, в Руденск слишком дорого. Мы изучали зарубежный опыт, в Вене мусоросжигающий завод расположен в центре города, он оснащен фильтрами, которые обеспечивают очистку выбросов, — сказал Владимир Кухарев.

 
Теги: Минск
 
 
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Возможность строительства мусоросжигательного завода на базе ТЭЦ-4 в свое время взбудоражила минчан. Одни (в основном те, кто живет с видом на ТЭЦ) сразу же...
 
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