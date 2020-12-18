Левченко — Фазелю: «Чемпионат мира по хоккею — это праздник. Но как можно праздновать, когда белорусы кричат от боли?»

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Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко выступила с открытым обращением к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю.





— Я знаю, что проведение чемпионата мира по хоккею в мае 2021-го года под большим вопросом из-за политической ситуации в Беларуси. Но я хотела бы сказать, что от вашего решения будет зависеть вовсе не то, состоятся ли запланированные матчи в Минске, или нет, — пишет Елена Левченко (полностью письмо опубликовано в Трибуне ). — Исходя из этого решения станет ясно, поддерживает ли хоккейный мир в вашем лице насилие и геноцид, творящиеся в Беларуси.

Пандемия показала нам, что спорт невозможен без болельщиков: он попросту не имеет смысла без людей на трибунах. Болельщики — активные граждане любого общества. Каждый имеет паспорт, а каждый взрослый может голосовать. Поэтому нельзя просто взять и исключить спортсменов и сказать, что мы вне политики. Кто мы? И вас как чиновника, и меня как спортсмена, — нас просто нет без болельщиков.

Я понимаю, что все, чего вы хотите — это видеть снова Минск таким же, каким вы его запомнили: чистым, светлым, тихим. Сыграть турнир и забыть об этом. Но вы не сможете провести чемпионат и не заметить людей. Белорусы — есть. Мы — народ. Мы — нация. А чемпионат мира по хоккею — это праздник. Но как можно праздновать, когда белорусы кричат от боли?

Ни один человек в 2020-ом году не имеет права убивать и калечить другого просто потому, что он сильнее, и в его руках оружие. А если вы знаете об этих чудовищных убийствах и пытках (30 000 белорусов за последние четыре месяца прошли через тюрьмы), если вы знаете и ничего не делаете, значит, вы поощряете это, — вы просто стоите на другой стороне дороги и наблюдаете.

Жизнь каждого человека важна! Права каждого человека равны. И ни у кого из нас не будет возможности прожить эту жизнь второй раз. Ваше решение будет очень важным, и оно совершенно не про хоккей.

В прессе я читала, что в ближайшее время вы планируете лично встретиться с Александром Лукашенко, чтобы обсудить все нюансы чемпионата мира. Каких гарантий вы хотите? Обещания, что люди перестанут бороться за свободу, выходить на улицы и высказывать свое мнение и несогласие с тем, что происходит?

Я уверена, что вам обеспечат безопасную прогулку по Минску: выдадут персональную охрану, и люди в балаклавах будут дежурить в каждом дворе по пути вашего следования, не допуская ни одного прохожего ближе чем на 100 метров.

Для вас могут перекрыть улицы и автомобильное движение, вы попадёте в рестораны, которые откроют только для вас и закроют для всех остальных. Вас не коснется тот ужас, который затронул миллионы белорусов. Но я сомневаюсь, что такие действия являются нормальными для Швейцарии, гражданином которой вы являетесь.

Я не совершала преступлений, но была арестована, осуждена дважды и отсидела 15 суток в изоляторе на Окрестина : без горячей воды, без отопления, без медикаментов, без постельного белья, в камере отключили слив канализации. Короткую прогулку приходилось ждать 5 дней, — и это было мечтой. Такая простая мечта: увидеть небо. Я спала на железных балках. У меня появились головные и одежные вши.

Одной из моих сокамерниц оказалась гражданка Швейцарии. Ее зовут Наталья Херше. И сейчас она осуждена на 2,5 года за то, что сорвала балаклаву с бойца ОМОНа . Но я хочу напомнить, что сотрудник сил правопорядка должен этот порядок соблюдать и охранять, а не прятать свое лицо, как грабитель банка из детективного фильма.

Знаете, Наталья Херше очень светлая, добрая девушка. Она умеет любить. У нее есть близкие и семья. И она не преступница. Поэтому я верю, что встретиться с Александром Лукашенко вы хотите только для того, чтобы она вышла на свободу как можно скорее.

Я верю, что встретиться с ним вы намерены затем лишь, чтобы лично сказать, что вы против насилия, что пыткам в 21-ом веке в центре Европы нет места, что мировой хоккей никогда не поддержит диктатуру, потому что права человека — это самая главная ценность.

...Сегодня каждый белорус, выходя улицу, не уверен, вернется он домой, или нет. Знать наизусть номер своего адвоката и адреса всех тюрем становится нашей обыденной обязанностью. У каждого есть хотя бы один друг, знакомый или близкий, побывавший за решеткой. Надеюсь, вам никогда не придется узнать и прочувствовать что-то подобное и испытать тот ужас, в котором уже четыре месяца живут белорусы.