МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве

Источник материала: Салiдарнасць

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщил национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.

Документ предполагает обмен опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, проведение совместных учений, участие в качестве наблюдателей в командно-штабных и тактико-специальных учениях.

В тоже время, «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества, отмечено в документе.

Соглашение о взаимодействии силовых структур двух стран вступает в силу с момента подписания.