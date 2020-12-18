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МВД Беларуси и Росгвардия заключили соглашение о сотрудничестве
18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ заключили соглашение о сотрудничестве.
Об этом
Среди направлений сотрудничества значатся охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.
Документ предполагает обмен опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, проведение совместных учений, участие в качестве наблюдателей в командно-штабных и тактико-специальных учениях.
В тоже время, «соглашение не препятствует сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества, отмечено в документе.
Соглашение о взаимодействии силовых структур двух стран вступает в силу с момента подписания.
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Среди направлений сотрудничества — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
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