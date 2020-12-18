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Росгвардия готова провести в Беларуси «мероприятия силовой поддержки» милиции

18.12.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) заключили соглашение о сотрудничестве, следует из документа, размещенного 18 декабря на белорусском национальном правовом интернет-портале.

Росгвардия готова провести в Беларуси «мероприятия силовой поддержки» милиции

Стороны договорились осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; охрана важных государственных объектов, специальных грузов; борьба с терроризмом и экстремизмом; государственный контроль в области оборота оружия; обеспечение безопасности объектов топливно-энергетического комплекса; охрана особо важных и режимных объектов.

Помимо этого, в перечисленные в опубликованном тексте договора сферы сотрудничества входит охрана имущества физических и юридических лиц; обеспечение мероприятий силовой поддержки по противодействию преступности; развитие спортивных и культурных связей; оказание содействия на договорной основе в санаторно-курортном лечении военнослужащих, сотрудников, гражданского персонала и членов их семей.

Среди форм сотрудничества соглашением среди прочего предусмотрены консультации, семинары, конференции и учебно-методические сборы; подготовка кадров; проведение совместных учений и тренировок.

Договор был заключен в Минске 19 ноября 2020 года и вступил в силу в тот же день.

Стоит отметить, что в конце августа президент РФ Владимир Путин заявил о сформированном по просьбе Александра Лукашенко резерве из сотрудников российских правоохранительных органов для направления в Беларусь при необходимости.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», — рассказал Путин 27 августа в интервью телеканалу «Россия 1».

«Но мы договорились также, что он (резерв) не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы… Не приступят просто к разбою: не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», — дополнил президент РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) заключили соглашение о сотрудничестве, следует из документа,...
 
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