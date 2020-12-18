Задержан один из лидеров Свободного профсоюза Виктор Стуков

Задержан председатель контрольно-ревизионной комиссии Свободного профсоюза Белорусского (СПБ), журналист и правозащитник Виктор Стуков, сообщает Белорусский конгресс демократических профсоюзов.





Стукова задержали возле дома 17 декабря. «Формальным поводом заявлен якобы неправильный переход улицы. Через три часа было заявлено, что его не отпустят», — говорится в сообщении.

Виктор Стуков является также председателем первичной организации работников ОАО «Полоцк-Стекловолокно» СПБ. По информации БКДП, «первичка» в последний год подвергается массированному преследованию со стороны администрации предприятия и местного райисполкома. Ее лишили арендуемого помещения. Полоцкий межрайонный отдел принудительного исполнения наложил арест на счет профсоюза на крупную сумму. 13 октября исполком лишил «первичку» регистрации, что было сделано незаконно, считает БКДП.

«Теперь к преследованию профсоюзной организации власти добавили личное преследование профсоюзного лидера с помощью репрессивного аппарата. Мы считаем недопустимым преследование профсоюзного лидера Виктора Стукова и требуем его незамедлительного освобождения», — говорится в сообщении БКДП.

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