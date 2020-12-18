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«БЧБ-невеста» выехала из Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Вскоре она обещает рассказать подробности отъезда.
Муж Инны Зайцевой был задержан за вывешенный на доме флаг и осужден в понедельник на 13 суток заключения.
Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей.
Ранее она сама попадала на сутки в изолятор, когда ездила в Гродно поддержать рабочих «Гродно Азота». Тогда она получила штраф.
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Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей.
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