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«БЧБ-невеста» выехала из Беларуси

18.12.2020 10:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«БЧБ-невеста» выехала из Беларуси
Фото: nn.by
Блогер Инна Зайцева, которая выходила на мирные акции в свадебном платье «по схеме БЧБ», уехала из Беларуси. Сейчас она с детьми находится в Киеве. Об этом Инна сообщила в соцсетях.

Вскоре она обещает рассказать подробности отъезда.

Муж Инны Зайцевой был задержан за вывешенный на доме флаг и осужден в понедельник на 13 суток заключения.

Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей.

Ранее она сама попадала на сутки в изолятор, когда ездила в Гродно поддержать рабочих «Гродно Азота». Тогда она получила штраф.
 
Теги: Гродно
 
 
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Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей.
 
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