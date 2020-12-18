ИТ-компания Synesis обжалует санкции Совета Европейского Союза

Источник материала: Tut.by

Вчера мы сообщали, что Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. Позже списки были опубликованы в официальном журнале ЕС. Туда вошли несколько крупных компаний, в том числе и ООО «Синезис» . Сегодня эта ИТ-компания представила свою официальную позицию.



Фото: Synesis

На сайте компании говорится, что резидент Парка высоких технологий компания Synesis намерена обжаловать неправомерное включение компании в список санкционных организаций Европейского Союза, утвержденный 17 декабря Советом ЕС.

— Synesis считает, что для включения компании в данный список нет никаких юридических или рациональных оснований, — говорится в обращении. — Причина, указанная Советом, глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц компании. Synesis решительно отвергает ошибочное предположение Совета о том, что технология может использоваться или когда-либо использовалась правительством Беларуси для идентификации протестующих.

Компания хочет подчеркнуть, что технология распознавания лиц никогда не использовалась и фактически не может быть использована для установки участников антиправительственных протестов в Минске или деятелей белорусской оппозиции. Платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать людей по записям. Более того, Synesis никогда не получала платежей от Министерства внутренних дел Беларуси или каких-либо белорусских правоохранительных органов.

Компания всегда стремилась к прозрачности в своей деятельности. Чтобы полностью подтвердить вышеизложенное, Synesis предложила любому европейскому или иному правительству провести внешний аудит своих услуг. Несмотря на обмен информацией и неоднократное направление этого предложения компетентным европейским органам, Synesis полностью проигнорировали. Вместо этого Совет принял решение, которое, похоже, основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях. При этом Совет продемонстрировал ошибочную аргументацию и полное пренебрежение надлежащей правовой процедурой.

Synesis выражает свои глубочайшие сожаления сотням сотрудников и их семьям, финансовая стабильность которых поставлена решением Совета ЕС под угрозу, и уверяет в своем твердом намерении отменить его. В данный момент компания делает все возможное, чтобы смягчить любое возможное влияние решения на сотрудников и международных партнеров.

В самое ближайшее время Synesis намерена обжаловать решение Совета, а также выражает уверенность, что европейское правосудие исправит допущенную ошибку.

Группа компаний Synesis основана в 2007 году в Минске. Она разрабатывает платформы умного города, системы контроля доступа, продукты для управления мероприятиями и организациями, мессенджеры и онлайн-игры. Облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных, кибербезопасность — компетенции Synesis. Ежедневно продуктами группы компаний пользуются 100 миллионов человек. Под управлением Synesis работает более 400 человек.