ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ИТ-компания Synesis обжалует санкции Совета Европейского Союза

18.12.2020 10:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера мы сообщали, что Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. Позже списки были опубликованы в официальном журнале ЕС. Туда вошли несколько крупных компаний, в том числе и ООО «Синезис». Сегодня эта ИТ-компания представила свою официальную позицию.


Фото: Synesis

На сайте компании говорится, что резидент Парка высоких технологий компания Synesis намерена обжаловать неправомерное включение компании в список санкционных организаций Европейского Союза, утвержденный 17 декабря Советом ЕС.

— Synesis считает, что для включения компании в данный список нет никаких юридических или рациональных оснований, — говорится в обращении. — Причина, указанная Советом, глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц компании. Synesis решительно отвергает ошибочное предположение Совета о том, что технология может использоваться или когда-либо использовалась правительством Беларуси для идентификации протестующих.

Компания хочет подчеркнуть, что технология распознавания лиц никогда не использовалась и фактически не может быть использована для установки участников антиправительственных протестов в Минске или деятелей белорусской оппозиции. Платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать людей по записям. Более того, Synesis никогда не получала платежей от Министерства внутренних дел Беларуси или каких-либо белорусских правоохранительных органов.

Компания всегда стремилась к прозрачности в своей деятельности. Чтобы полностью подтвердить вышеизложенное, Synesis предложила любому европейскому или иному правительству провести внешний аудит своих услуг. Несмотря на обмен информацией и неоднократное направление этого предложения компетентным европейским органам, Synesis полностью проигнорировали. Вместо этого Совет принял решение, которое, похоже, основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях. При этом Совет продемонстрировал ошибочную аргументацию и полное пренебрежение надлежащей правовой процедурой.

Synesis выражает свои глубочайшие сожаления сотням сотрудников и их семьям, финансовая стабильность которых поставлена решением Совета ЕС под угрозу, и уверяет в своем твердом намерении отменить его. В данный момент компания делает все возможное, чтобы смягчить любое возможное влияние решения на сотрудников и международных партнеров.

В самое ближайшее время Synesis намерена обжаловать решение Совета, а также выражает уверенность, что европейское правосудие исправит допущенную ошибку.

Группа компаний Synesis основана в 2007 году в Минске. Она разрабатывает платформы умного города, системы контроля доступа, продукты для управления мероприятиями и организациями, мессенджеры и онлайн-игры. Облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных, кибербезопасность — компетенции Synesis. Ежедневно продуктами группы компаний пользуются 100 миллионов человек. Под управлением Synesis работает более 400 человек.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. Туда попала и белорусская ИТ-компания.
 
Новости дня
Новости разные
 
«БЧБ-невеста» выехала из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика