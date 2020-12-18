Какие курсы евро и доллара установили обменники

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах 18 декабря на Белорусской валютно-фондовой бирже продолжает падать. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На старте торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро незначительно вырос — до 3,0704 рубля, доллар упал на 0,19% (до 2,5061 рубля), а российский рубль снизился на 0,69% — до 3,4195 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.12.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,58 рубля (Цептер Банк), а ниже всего — 2,513 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке — 2,512 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ, БПС-Сбербанке, Цептер Банке, Белорусском народном банке — 3,12 рубля, а ниже всего — в Абсолютбанке, БСБ Банке — 3,076 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в БСБ Банке — 3,071 рубля.